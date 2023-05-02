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陳水扁因《選罷法》拜會立院黨團　駁為陳致中奔走

▲前總統陳水扁赴總統府遞交請願書之後，前往立法院拜會朝野黨團。（圖／記者陳明中攝，2023.05.02）
▲前總統陳水扁赴總統府遞交請願書之後，前往立法院拜會朝野黨團。（圖／記者陳明中攝，2023.05.02）

記者陳威叡／台北報導

民進黨議員陳致中涉洗錢案遭法院判刑1年定讞，對此父親、前總統陳水扁今（2）日下午3時許現身凱道，杵著拐杖步行至總統府前遞交請願書，認為《選罷法》修法褫奪公權不符合比例原則，直指是「惡法」，隨後又前往立院拜會民進黨、民眾黨與時代力量黨團，陳水扁強調自己絕非為了陳致中奔走，而是為了所有國人， 認為行政院長陳建仁不僅是科學家、政治家更是宗教家，「神愛世人，神也愛罪人，也愛更生人」，這樣不符合比例原則的修法，民粹過去了，各黨團應靜下心來，理智、理性好好討論。

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陳水扁今日先是前往總統府前遞交請願書，被認為是為愛子陳致中，隨後也赴立院拜會各黨團並遞交請願書，受訪強調自己不是為了陳致中，而是為了類似案件所有國人，一旦在年輕時誤觸法網，就要剝奪一輩子的參政權，這是自己比較關心的，陳致中遭判刑1年，5月11日將要服刑，「我們都認了，也不得不接受。」

陳水扁說，自己擔任台北市議員時也沒有做滿，只做了3年1個月又3天就因案入獄， 而陳致中選了3次，縱使第1次全高雄市最高票、第3次選區最高票，3任12年只做了5年，這是他的命，在政治之路就是這麼坎坷，也不能夠怪誰。

陳水扁重申，他請願跟陳致中被判刑一點都沒有關係，自己擔任過總統，深知《洗錢防制法》不是這樣用的，2005年總統任內回應世界潮流，相關部會草擬這樣《洗錢防制法》，因時間倉促、包山包海，可以說是大拼盤，沒想到時隔多年被拿來誤用，淪為「參政防制法」剝奪參政權終身，這是他看不下去的地方。

至於為何向陳建仁請願，陳水扁說，陳建仁是科學家、政治家更是宗教家，神愛世人，神也愛罪人 ，神也愛更生人，他的前任（蘇貞昌）所提出來《選罷法》修正草案，竟然抄襲總統、副總統版本，一個選村長、里長與代表的人，參政權資格被剝奪竟然比照總統，這完全不符合比例，20天內提出抄襲版本，如今民粹也就過去了，現在經過立院委員會審查，真的有很多的問題，大家應該要靜下來，理智、理性好好討論。

陳水扁說，修法有不夠周延之處，不符合比例原則的違憲爭議，茲事體大，呼籲所有黨團不要立惡法，明知道有違憲爭議，修法過程就要慎重，而不是隨便通過，不服才去釋憲，這是不對的。

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