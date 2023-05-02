陳水扁因《選罷法》拜會立院黨團　駁為陳致中奔走

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陳水扁說，自己擔任台北市議員時也沒有做滿，只做了3年1個月又3天就因案入獄， 而陳致中選了3次，縱使第1次全高雄市最高票、第3次選區最高票，3任12年只做了5年，這是他的命，在政治之路就是這麼坎坷，也不能夠怪誰。
陳水扁重申，他請願跟陳致中被判刑一點都沒有關係，自己擔任過總統，深知《洗錢防制法》不是這樣用的，2005年總統任內回應世界潮流，相關部會草擬這樣《洗錢防制法》，因時間倉促、包山包海，可以說是大拼盤，沒想到時隔多年被拿來誤用，淪為「參政防制法」剝奪參政權終身，這是他看不下去的地方。
至於為何向陳建仁請願，陳水扁說，陳建仁是科學家、政治家更是宗教家，神愛世人，神也愛罪人 ，神也愛更生人，他的前任（蘇貞昌）所提出來《選罷法》修正草案，竟然抄襲總統、副總統版本，一個選村長、里長與代表的人，參政權資格被剝奪竟然比照總統，這完全不符合比例，20天內提出抄襲版本，如今民粹也就過去了，現在經過立院委員會審查，真的有很多的問題，大家應該要靜下來，理智、理性好好討論。
陳水扁說，修法有不夠周延之處，不符合比例原則的違憲爭議，茲事體大，呼籲所有黨團不要立惡法，明知道有違憲爭議，修法過程就要慎重，而不是隨便通過，不服才去釋憲，這是不對的。