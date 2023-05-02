15分鐘離開停車場就收100元！告示牌「1句」遭忽略 車主超懊悔
開車出門雖然快速，但在人潮稠密的市區中，想要找到路邊停車位暫停可是難上加難。因此許多車主都願意進入付費停車場，付費追求方便。不過就有女駕駛表示，自己暫停15分鐘就被收「停車費100元」，只因漏看了關鍵1句話，感到有些懊悔，而現場照片曝光也引發討論。
記者潘毅/綜合報導
一位女駕駛在臉書《爆怨公社》上發文分享，自己驅車前往台中一中附近商圈，把車停放一處半小時收費50元的平面停車場，過了15分鐘就回來並準備付費離場，沒想到要繳費時，卻顯示「停車費用為100元」。
事主隨後也立刻詢問停車場的管理員「怎麼這麼貴？」而對方則指向門口大大的收費告牌，表示「上面有寫停車一小時內，以一小時計算」，她只好付了這100元，同時在離開前去看了一眼告示牌，發現右下角真的有這行字，只能無奈「抱怨自己沒看夠清楚，這次終於體會到了…台中停車費貴的誇張」。
遭遇曝光後，隨即引起開車族群的熱議，一派人感慨「50元半小時根本沒用阿，它完全沒有半小時計費的遊戲規則」、「為什麼用半小時當單位，但不滿時間卻直接湊滿1小時阿？怎麼看都很不合邏輯」、「很多的停車場都有陷阱要看清楚」、「扯，我以後進場會仔細的留意」，但也有部分駕駛認為「比起紅單這個很省」、「但人家還是有寫清楚...只能說願打願唉！雖然我也覺得真的貴」、「業主已經寫清楚了，這怪不了任何人」。