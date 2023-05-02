企鵝妹吃烤雞「男子熱情同桌」！粉絲灌1星老闆喊告 店員曝現況
南韓實況主企鵝妹自4月23日開始「徒步走遍台灣本島4極點」的大挑戰，這幾天各種爭議事件也不斷發生。昨（1）日上午企鵝妹走往淡水淺水灣路途時，突被疑似店家友人熱情邀請「同桌共餐」，畫面讓部分粉絲憤怒，紛紛湧入店家網站給予1星，而《NOWnews今日新聞》也致電給店家，訪問到當時幫企鵝妹服務的店員，店家的現況也曝光了。
記者潘毅/綜合報導
昨（1）日企鵝妹前往淡水淺水灣時，行經一間土窯雞店，當時有一位紅衣男性上前搭話，表示要請企鵝妹吃一頓飯，並與她同桌一起吃烤雞，這過程前後大約20分鐘。
沒想到直播片段曝光後，就有不少「自稱」企鵝妹的粉絲跑到店家Goole地標留下1星評論「破壞外國人對台灣形象」、「自以為是的地主之誼，請老闆的朋友不要再這麼做了，有夠沒禮貌」；隨後也有不少人幫忙留下5星補血，因為企鵝妹早就懇求過粉絲「不要隨便出征餐廳、店家業者」。
據《三立新聞網》報導，這間位於新北三芝的「60年代脆皮雞白斬雞」餐廳曾老闆表示，對於餐廳遭洗1星負評感到錯愕，因為當天自己根本不知企鵝妹有到店裡，更不認識直播中邀請企鵝妹的「紅衣男子」，同時他也表示已聯絡律師，若網友還有刷負評行為，不排除採取法律行動，同時也感謝好心民眾幫忙好評補血。
方才《NOWnews今日新聞》也致電給店家，訪問到當天替企鵝妹撥雞的女店員，她無奈表示「老闆這兩天都沒在店裡，而且他平日都很低調」，至於當天的紅衣男應該不是老闆朋友。而不理智的粉絲以負評洗版是否對生意有影響？店員則表示「今天賣翻了，現在店裡十分忙碌」，並認為網路的上負評不負評，其實影響不大。