上樓後沒錢找零！外送員怒「報警抓女客人」 下場曝光同行也搖頭
近年外送平台已經是許多人日常不可或缺的服務，但外送員與客人間的爭議，卻從沒減少過。近期就有女客人表示，自己被外送員「報警」要抓人，竟只是因為沒有零錢能找，奇葩過程瞬間引發眾人關注，其他外送員也紛紛發表看法。
記者潘毅/綜合報導
一位女客人分享使用外送平台的奇葩遭遇，當外送員抵達後爬上樓，她拿出千元大鈔付給對方，外送員卻突開口表示「沒錢找」，事主又開口「請你換好錢再來跟我收錢，我身上也沒百鈔」。而外送員則表示，自己身上沒錢能去超商換，要女客自己拿錢去換。後者則傻眼「我當然說不要，不然我叫外送幹嘛？」眼見女客拒絕後，外送員決定直接打電話報警處理。
隨後員警也到場當公正的第三方，起初表示「誰有錢誰去換」，但女客人則堅持「我是消費者，沒錢是他的問題」，最終則是外送員在員警的陪同下到超商換錢，為這奇葩事件畫下句點。
事件過程也被分享到《外送員的奇聞怪事》社團，引發熱議，不少外送員也認為「我都會備好很多鈔票零錢才接現金單，中途不夠了就關閉收現系統，講真的現在錢這麼難賺，點外送又這麼貴，客人願意花錢，我會盡量讓客人方便，總比沒單在路邊顧路發呆好多了」、「我有一天遇過6個客人給千鈔，怎麼我都能找錢呢？」、「按未付款即可，報警幹嘛，浪費資源」、「這真的外送員的問題，我也外送員，能理解有時候真的會找錢找到沒好找，不過當你要繼續接單，這自己要處理吧」。