13人吃海鮮結帳遭收4萬1！台中餐廳遭起底 真實評價曝光
台灣四面環海，海產類型的餐廳自然是非常多，不過近日就有網友爆料，一家13口人到台中知名「梅子活海鮮餐廳」用餐，結帳時卻被收取4萬1的驚人價格，上網請益價格是否合理，引起不少爭議。然而查找該家海鮮餐廳在Google的評價，發現分數並不低，不少老饕都給予好評，用餐的價格大約都落在每人1000元至2000元不等。
記者張嘉哲/綜合報導
一位民眾在臉書《爆怨公社》上發文提到「13個大人去用餐，挑了一家海鮮餐廳，點餐時沒多問價格，點完這些菜的時候，原本猜最多25000應該很夠了，結果含服務費總共來到41239元」原PO一行人當下直接買單，但事後感受卻有點差，開始審視價目表上有疑慮的價格，包含2隻龍蝦6000元、乾煎魚是2430元、清蒸魚3740元、清蒸3隻沙公和1隻沙母的價格為9510元，最後則是服務費3千元。
讓網友直呼「盤到爆的餐廳」被起底就是曾被米其林推薦過的台中知名「梅子活海鮮餐廳」，然而仔細看Google評價中，一大早被灌爆一星負評的言論加上之後，整體評價仍然還是有4顆星的水準，不少老饕都表示「海鮮水準不錯，老闆說是從澎湖每天現撈」、「2022的米其林推薦，菜色很精緻，可以提供給老闆預算」、「上次來吃一人1500，海鮮很新鮮，訂位不好訂」、「老闆非常親切，價格偏中上好吃，不過上菜速度有待加強」。
綜合饕客意見，多數人還是給予好評，其中不少人提到「有合菜選擇以及提供店家預算」的點餐法，不過該爆料一家人應該是用單點的緣故，費用才會如此昂貴。對於發生爭議，「梅子活海鮮餐廳」老闆也出面表示，餐廳從爸媽手上傳承，至今已有30年歷史，絕不可能因為不認識的客人算昂貴價錢，且海鮮都是自家漁船在澎湖捕撈，每天機場直送，感謝各界批評指教，未來還是會持續做好料理。