全家店員得救了！超商社團「禁發霜淇淋文章」 原因眾人狂讚
全家霜淇淋每個季度都在更換口味，最近與滴妹合作的「再睡五分鐘霜淇淋」又掀起話題，即將換上下個新口味的霜淇淋，讓不少人相當期待。不過，近日臉書知名超商社團版主就發出公告，表示「未來將不再審核任何霜淇淋相關文章，將會統一由管理員這裡發出」其原因讓不少網友大讚，甚至有店員直言「終於得救了！」
記者張嘉哲/綜合報導
近日擁有50萬人加入的臉書社團「7-11全家各超商新品共享區」版主發文表示「全家霜淇淋口味推陳出新，優惠一波接著一波，未來我們會視情況推出全家霜淇淋大樓文章，接下來僅能在此公告底下留言蓋樓，不再批准任何相關文章，碰到新口味推出、最新優惠等，我們將會開新文章提供給大家蓋樓」。
至於「開始禁發霜淇淋文」的真正原因，是因爲過往在社團中，總是有不少人每天發出自己的霜淇淋收藏圖或者是「比誰店員擠得比較大隻」，有社員忍不住發文表示「加入這個社團，就想看各家超商優惠跟推薦東西，結果一直看到你們比霜淇淋大小支跟比口味的，真的替店員感到為難，太小會被罵，太大又被PO炫耀，然後有些人會拿著照片，要求店員要擠這樣給他，不給就是客訴威脅，管理員雖然有在審核，但那麼多人在反應，應該要處理吧！」
公告曝光後，不少網友紛紛回應表示「店員終於得救了.....」、「全家店員+1，每次看到社團超大霜淇淋文，心好累！就不是每家店都這樣啊」、「真的，霜淇淋文超煩，也造成店員困擾」、「上次就真的有人拿社團照片叫我擠那樣，真的無言」、「支持管理員決定，太多比大小支的文了，規定三圈半就是三圈半，大支的都是例外！」