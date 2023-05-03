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響尾蛇遭斬首！斷頭狠咬自己身體　超詭異14秒畫面嚇歪千萬人

▲響尾蛇被斬斷頭後，斷頭竟攻擊自己分離的身體。（示意圖／翻攝自dailymail）
▲響尾蛇被斬斷頭後，斷頭竟攻擊自己分離的身體。（示意圖／翻攝自dailymail）

記者徐銘穗/綜合報導

近日一段「響尾蛇斷頭」攻擊自己分離身體的影片在網路瘋傳，畫面中只見分離的蛇身扭動時，甩尾掃到一旁的斷頭，斷頭竟張大的嘴、露出一對長長尖牙，猛然咬上牠分離的身體，蛇身吃痛劇烈扭斷，驚悚畫面讓網友全看傻了眼，光在YouTube頻道上觀看次數已超過1500萬次觀看

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綜合外媒報導，從網路上流傳的影片可以看到，一條響尾蛇似乎遭人斬首，卻尚未完全死亡，就算已經「頭身分離」仍不斷扭動著身體，當牠的尾巴觸碰到一旁掉落的頭部時，就像是反射動作一樣，牠立刻張大嘴巴，狠咬住自己的身體，身體似乎感受到攻擊，開始奮力掙扎扭動，畫面怵目驚心。

▲被斬首的響尾蛇斷頭張口露出一對尖牙，朝自己分離的身體咬下。（圖／截自RBI Snake Wrangler YouTube）
▲被斬首的響尾蛇斷頭張口露出一對尖牙，朝自己分離的身體咬下。（圖／截自RBI Snake Wrangler YouTube）
影片曝光引發熱議，網友們感到震驚不已，紛紛留言「那老兄有無線連接」、「不，那是藍牙」、「我的腦袋無法理解這是怎麼回事」、「蛇是真正的戰士」、「我看到這段影片後，終於能懂為什麼我爸那麼怕蛇了」、「瘋狂的頭部和身體的反應」、「蛇最大的敵人就是自己」、「這兄弟把自我防衛提升到另外一種層次了」。

事實上，蛇和部分爬蟲動物在死後仍可以進行長達1小時的反應性運動（Reactive Movements）。2021年中國一名廚師準備製作蛇類料理，他將一條泰國眼鏡蛇的頭部砍下，將蛇身丟入鍋烹煮，未料他準備把斷頭丟進垃圾桶時遭反咬一口，中毒身亡。而在2018年美國德州也有名男子整理庭院時發現1條響尾蛇，他用鏟子砍斷蛇的頭部，未料數小時後準備把頭身分離的響尾蛇撿起來丟掉時，竟被斷掉的蛇頭咬傷竟被斷掉的蛇頭咬傷，送醫急救一度命危。


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