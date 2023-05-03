外送員薪水還好嗎？他公開「報稅單」 上班族尷尬：準備離職
五月報稅季到來，不少人都開始進行報稅，而每個人的繳稅金額因收入而有所不同，有些單身者甚至年收入不到40萬更是不用繳稅。而近日，一位外送員公開自己的年收入，沒想到「真實薪水」曝光之後，讓不少人佩服的五體投地，不少上班族的薪資都遠不及，尷尬的表示「我現在是要離職嗎.....」。
記者張嘉哲/綜合報導
一名外送員在臉書社團「UberEats分享交流區」貼文指出「Uber用優食公司幫我報了很多稅，要繳17000元的稅」只見貼出的照片正是報稅的頁面，上頭寫著所得總額為「76萬5千962元」，扣除額免稅額後，應自行繳納稅額為17096元，換算下來，該外送員的薪水一個月6.3萬元左右。
貼文一出，讓不少網友紛紛回應「請收下我的膝蓋....竟然可以賺這麼多」、「76.5萬欸！1個月要跑6萬3！」、「有繳稅代表賺多啦！大哥辛苦了」、「大哥您真的太厲害了，我一個月只能跑3萬多塊就好累了」、「很好哇，表示你跑單跑很賺，我兼職跑Uber也是賺的比正職還多呢」、「我一個上班族都沒賺這麼多，所以現在要辭職跑Uber嗎哈哈哈」。
而該位大哥也表示自己一個月平均6萬3並不是最頂，「如果認真一點一個月跑8萬沒問題，週四到週一我都要跑150單加熊貓30單」顯然是跑外送專業戶，不過雖然該收入非常高，但也還有隱含成本，包括油錢、機車耗材以及時間成本等等，換算下來可能就是略高不少上班族一些。