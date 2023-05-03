求職詐騙層出不窮 刑事局南打強力掃蕩緝獲18名犯嫌送辦
詐騙集團詐面伎倆層出不斷，刑事局南部打擊中心副大隊長林耕宇表示，該中心自111年間陸續獲報有不法集團透過國內知名人力銀行網站刋登求職廣告拐騙國人赴東埔寨從事詐欺機房工作，另有不法集團則透過社群媒體張貼國內求職訊息詐騙民眾提供帳戶作為詐騙洗錢工具並遭受集團拘禁限制行動；南打獲報後除陸續緝獲18名犯嫌送辦外，也呼籲求職者務必提高警覺。
記者郭凱杰／高雄報導
林耕宇指出，刑事局南部打擊犯罪中心會自111年9月開始會同高雄市警局苓雅分局等單位執行數波拘提、搜索查緝行動，共計查緝18名犯嫌到案，查扣手機、電腦、門號卡、教戰守則、存摺等證物1批，全案分別於近日依刑事297條意圖營利以詐術使人出國、組織犯罪防制條例案暨刑法詐欺、妨害自由及洗錢防制法等罪嫌移送臺灣高雄地方檢察署偵辦。
據了解，詐騙國人赴柬埔寨為蘇姓女犯嫌在人力銀行網站刋登徵才廣告，以每月可賺取5至16萬不等薪資徵求遊戲客服或電話行銷人員招攬國人，再由蘇女透過手機視訊面試求職者並協助訂購機票及簽證等「一條龍式」服務詐騙求職民眾出境赴柬埔寨，惟求職民眾赴柬埔寨後始發現實際係從事詐騙機房工作並遭扣留護照，如工作未滿半年需提前離開，則需賠付5至9仟元不等美金贖金才得以取回護照返國，全案共計緝獲蘇女等5名犯嫌到案。
另外，拘禁人頭帳戶案部分，為詐欺集團於社群媒體刊登徵才廣告，以月薪3至5萬招攬「勞工」，待求職者應徵後則由許姓犯嫌指派成員將求職者載往高雄市區日租型套房內拘禁限制行動自由，期間要求被害人交付手機、存摺及提款卡，轉交其他詐欺集團成員作為收款帳戶後再由車手共犯提領贓款，全案共計緝獲許嫌等13名犯嫌到案。