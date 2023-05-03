宋慧喬「大方原圖輸出」去時尚奧斯卡Met Gala前 素顏未戴假髮照
2023 Met Gala有「時尚奧斯卡」之稱，今年受邀出席的藝人各個大有來頭，其中宋慧喬、BLACKPINK成員Jennie、王嘉爾、楊紫瓊等亞洲藝人，更是掀起討論。今（3日）宋慧喬也放上出發Met Gala前的素顏照，高雅清新的氣質，十分美麗。
記者陳雅蘭/綜合報導
本來就是時尚活動常客的宋慧喬，首次踏上2023 Met Gala，她穿上Fendi 2023高訂禮服出席，搭配公主切的辮子髮型，一現身就讓全場閃光燈不斷；宋慧喬還合體楊紫瓊、JENNIE等人，2張合照讓K-POP粉絲為之瘋狂。
宋慧喬稍早放上出發Met Gala前的最終定裝照，照片中她明顯素顏、尚未接上髮片，站在全身鏡前謹慎檢查，胭脂未施的模樣彷彿少女，完全看不出宋慧喬年屆不惑，精品、彩妝寵兒當之無愧。
宋慧喬近年工作不斷，優秀成績有目共睹，以《黑暗榮耀》顛覆戲路的她，也成功拿下今年《百想藝術大賞》視后，宋慧喬很感謝編劇金銀淑再次相信她，「謝謝編劇把同珢（飾演角色）交給我，在拍戲的這段時間，我痛過也累過，但很幸福」，同時致謝幕前幕後工作人員，「沒有他們，就不會有文同珢」。