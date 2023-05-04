13人吃海鮮結帳遭收4萬1！台中餐廳遭起底　真實評價曝光

立夏4禁忌大公開！2動作惹怒門神「前途暗黑」　千萬別衝動投資

▲本周六（6）正是24節氣中的「立夏」，象徵春季已經過去，即將要迎接炎熱的夏天。（圖／取自Pexels）
▲本周六（6）正是24節氣中的「立夏」，象徵春季已經過去，即將要迎接炎熱的夏天。（圖／取自Pexels）

記者徐銘穗/綜合報導

天氣愈來愈熱，本周六（6）正是24節氣中的「立夏」，象徵春季已經過去，即將要迎接炎熱的夏天，而古人也通常喜歡當作雷雨增多、梅雨季準備開始，農作物將進入繁衍、旺盛生長的重要節氣，對此命理專家小孟老師也透露，相傳立夏是門神生日，要注意的4個禁忌以及2個習俗，小心無意惹怒門神「前途暗黑」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
🔴立夏習俗
📌1、吃立夏蛋
俗話說：「立夏吃了蛋，熱天不疰夏。」立夏這天起天氣漸漸炎熱，小孩的食慾容易減退，後被稱之為「疰夏」。後來女媧娘娘指點百姓，可以吃煮熟的雞鴨鵝蛋，可以解「疰夏」。因此後來的人才會在立夏吃蛋。

▲天氣漸熱時小孩的食慾容易減退，後被稱之為「疰夏」，可以吃煮熟的雞鴨鵝蛋，可以解「疰夏」。（圖／記者徐銘穗攝）
▲天氣漸熱時小孩的食慾容易減退，後被稱之為「疰夏」，可以吃煮熟的雞鴨鵝蛋，可以解「疰夏」。（圖／記者徐銘穗攝）
📌2、立夏要吃一些涼性與溫性水果為佳，如蘋果，檸檬，櫻桃，葡萄。
立夏不宜吃過飽，要給胃多留下一些空間。蔬菜可以吃苦瓜，小黃瓜，也可以多喝綠豆湯，清草茶。

🔴立夏禁忌
📌1、不可以坐門檻：
民間相傳立夏是門神的生日，因此不要坐在門檻上，以免擋住門神出入，據說擋住門神前途容易暗黑。


📌2、不要在正門口穿鞋：
立夏門神生，在正門口穿鞋容易惹怒門神，因此建議在門口旁穿鞋避開門神比較好。

▲立夏門神生，在正門口穿鞋容易惹怒門神。（圖／取自Pexels）
▲立夏門神生，在正門口穿鞋容易惹怒門神。（圖／取自Pexels）

📌3、忌吃過補氣食材：
立夏不宜吃太補，若吃太補氣容易導致上火，喉嚨乾癢，胸悶，氣血循環變差，因此立夏要多吃退火食材。


📌4、忌躁動與衝動：
立夏不可以躁動，因為夏天炎熱容易與人有所結怨，因此不宜講話太直，也不可以衝動投資以免投資失利。

【本文獲臉書粉絲團《小孟老師星座塔羅牌之清水孟》授權，版權所有，非經授權不許轉載】 

※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。

立夏週末到！「1生肖」小心有車關　家中可放1物破霉運

大樂透衝2.8億元！明迎武財神生　5徵兆財神來「彩券買起來」

5月財運爆發！占星師點「5星座」吉星照命宮　財神來敲門

7-11立夏幫消暑！咖啡買6送3「可寄杯」　氣泡美式打6折

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀