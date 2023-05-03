NBA季後賽／勇士末節為何啟用「小球」陣容？Kerr：我們需要空間

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當被問到為什麼選擇在末節使用小陣容時，Kerr的回答也很實際，直言就是出於落後以及時間壓力，他們需要拉開空間以更有效率的得分。「我們根據時間和比分來做出陣容決定，你知道那時我們需要一些空間，所以決定打得比較小一點。」
Kerr表示在那組陣容之下，Wiggins打出一些反彈的表現，Curry、Klay Thompson和Jordan Poole等射手都有出色的發揮，「我們打出了很好的內容，就只是無法贏下比賽而已。」
從過去到現在，勇士的進攻體系注定了球隊在小球中會比較舒適一些，因為他們需要快節奏以及更好的轉移球，來獲得外線出手機會。不過在Andre Iguodala老去、且Kevin Durant離隊後，它們就沒有再找到一個攻防兩端都能穩定取得統治級表現的小陣容。
在這一輪系列賽中，由於Anthony Davis在禁區給的壓力，勇士需要Kevon Looney提供的高度，後者今天也拿到了23個籃板和5次助攻。Draymond Green在受訪時表示，這不是簡單的「把Looney踢出陣容打小球」，就能迎刃而解所有問題。
Green說，問題不在Looney身上，而是他們必須找到哪些東西對他們是有幫助的，「小球陣容是我們一直以來的優勢，我相信我們能從中得到一些增益，但球隊在其他一些地方可以做得更好。我們會透過看影片來把這弄明白的。」
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