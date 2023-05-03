中小學心理假研議結果將出爐　跨世代論壇7日搶先討論

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梁朝勛今年初接受《NOWnews今日新聞》採訪時表示，為免貼標籤，教育部內部諮詢會議傾向以「身心調適假」稱之，主要想讓兒少覺察心理狀況、針對一般學生想「喘口氣」時使用，當然也有預防作用，學校端可觀察學生請假達一定次數，適時引進輔導機制。
梁朝勛說，「身心調適假」無需檢附就醫證明，並比照病假、生理假，不列入平常出缺勤和學業成績；至於重大考試是否能請假，內部會議正在討論中；為避免濫用，內部會議也正在討論請假次數上限，如每學期只能幾天、幾節課等，如何界定都還在研議中。
教育部國教署指出，依據2022年9月2日召開的第4屆青少年諮詢會第1次定期會決議「於1個月內簽報期程規劃」，後續教育部訂定期程包括以2個月的時間，委託相關假別研議計畫及召開諮詢會議研擬草案；2個月分區徵詢意見會議；3個月與各地方政府研商等後續相關事宜（視實際溝通情形增減）。依據相關期程規劃，在今年5月中應該會有結果。
近年來，已有大學陸續施行「心理健康假」、「心理調適假」，期望能讓心理狀況不佳的孩子可以有機會休息、尋求幫助，不讓龐大的壓力擊垮，但正式上路的學校仍是少數，且衛福部「青少年健康行為調查報告」顯示，高達16%國中生（高中生為12.7%）曾經認真考慮結束生命，心理健康假是否應該從高中職、國中，甚至國小教育就加入？仍有待社會找出共識、教育部研議中。
在教育部研議結果出爐前，《NOWnews今日新聞》首度前進校園、搶先於5月7日在台師大舉行跨世代校園系列論壇「我不是在討拍！讓心理健康假被看見」，由知名心理學作家海苔熊擔任主持人，與諮商心理師全聯會常務理事胡延薇、成功大學學生會學生會長黃康齊、兒童福利聯盟文教基金會執行長白麗芳、立委吳思瑤共同討論，當出現心理健康問題時學生該如何自我覺察？如何在正確的時間尋找到正確的幫助？到什麼程度我們才需要讓自己的心休息？有興趣的民眾可到「ACCUPASS活動通」報名參加。