營養師女神首度代言逆齡保養品　不藏私分享年輕秘訣

擁有「最美營養師」美譽的高敏敏，首度擔任La Glow 逆齡組合代言人，總是在專業領域上展現熱愛和自信的高敏敏，近年來更積極活躍於醫學知識節目和自媒體的經營，是位成功兼顧事業和家庭的新時代女性，周旋在忙碌的生活中，如何維持健康年輕的狀態呢？高敏敏不藏私分享自己的保養祕訣：「飲食、運動、保養是缺一不可的，透過均衡的飲食、固定的運動習慣和挑選適合自己的保養品，才能讓整個人由體內到體外，都維持健康和年輕！」
高敏敏也提醒大家：「女人超過25歲以後，膠原蛋白就會逐漸流失，皮膚會開始出現缺水、鬆弛、細紋等現象，就容易看起來疲憊、沒有精神，所以她在保養品的選擇上，成分要溫和不刺激、質地要輕盈不黏膩，才不會對皮膚產生負擔，還有產品的功效、品質和安全性她都相當地重視。」
她最近愛用的抗老產品就是La Glow 逆齡組合「天鵝頸緻霜 X 法令紋撫紋霜」，La Glow 是由專業生技公司成立的輕奢保養品牌，匯集醫學、生技、美容等頂尖人才，堅持採用頂級成分，研發出經臨床證實安全、有效的護膚產品，全產品皆經過SGS合格認證，讓消費者都能安心使用，在家就能享受醫美級保養！
La Glow 逆齡組合「天鵝頸緻霜 X 法令紋撫紋霜」，自2021年上市至今，除了獲得專業整形外科醫師強力推薦，也廣受消費者喜愛，這次更榮獲營養師高敏敏的高度肯定，她表示：「本身在挑選保養品代言上相當謹慎，直到遇見La Glow 逆齡組合，真的讓她感到好驚艷！很樂意能代言自己真心愛用的產品，好的產品一定要推薦給大家！」，詳情請上官方網站。