房市／遠見ESG企業永續獎　這些大型企業同獲獎

我是廣告 請繼續往下閱讀
「企業經營的第一座山是利潤之山、第二座山是企業責任之山、第三座山是永續發展之山」遠見雜誌榮譽董事長高希均說明永續對於企業經營的重要性，遠見雜誌社長楊瑪利也宣布將創立遠見ESG共好生態圈，與台灣永續企業共同學習，評審團代表、逢甲大學人言獎座教授許士軍也建議，企業界在ESG領域必須與時俱進，包括配合國際情勢，不斷的創新改進，在座的企業老闆，關心員工、關心社會，增進社會的水準，是很重要的課題。
遠見ESG企業永續獎此次共有236件方案參賽，最後只選出46件得獎，獲獎率僅19.5%；競賽項目分成「ESG綜合績效組」、「傑出方案組」兩大類，其中「傑出方案組」依各企業在人才發展、低碳營運、環境友善、教育推廣、公益推動、樂齡友善與社會創新等七大不同主題進行跨產業評比，由於跨產業競賽，能脫穎而出獲得首獎更加不易。
評審團表示，獲得「傑出方案-公益推動組」首獎的信義房屋，自2004年推動「社區一家」計畫至今，累積 13882 件提案數，全台368個鄉鎮提案涵蓋率達100 %，成果豐碩卻不以此自滿，持續推動社區永續，2021年再成立「台灣地方創生基金會」，全方位協助深耕社造的個人或團隊，為地方串聯所需資源。長期專注且深度投入，足為典範。
信義房屋總經理陳麗心表示，和遠見ESG企業永續獎同樣邁入第19年的社區一家「全民社造行動計畫」，是台灣單一企業投入時間最長且挹注金額最高的社區營造計畫，信義房屋在長期深耕社區的過程中觀察，許多社區發展由於缺乏在地產業的支持而無以為繼，為了讓社造能量持續累積，因此協助推動成立「台灣地方創生基金會」，透過建立跨領域參與平台，全方位協助社區從經營、人才培育、資金等，串聯所需資源，發展出長久商業模式，深化與發展成在地產業，這份能量才能生生不息，永續社區。
其中多次獲得社區一家計畫獎助金支持的彰化「鹿港囝仔」就是從社造出發，成功吸引青年返鄉、創生地方經濟的最佳案例。「鹿港囝仔」早期透過社區參與及藝文展演融入地方，舉辦鹿港今秋藝術節，成功打響地方知名度與吸引青年返鄉，開啟人們對於古鎮生活的未來想像。為陪伴支持返鄉青年，他們建構留鄉陪伴及青年創業育成機制，帶動當地許多新事業的發展，讓青年回得來，也留得下來。
未來信義房屋將持續以「社區一家」作為社區的天使投資人，協助社區夢想啟動，透過「台灣地方創生基金會」，輔導社區業者成長茁壯，只要在地產業能欣欣向榮，與社區共生共創，就能吸引人口回流、繁榮地方，逐步促進台灣城鄉均衡發展，永續發展才能落實生生不息。