房市／這家房仲再奪ESG大獎　「理念」是關鍵

信義房屋創辦人周俊吉先生於大愛電視台「仁心慧語」節目中提到，朝抵抗力大的路走，人就會變得年輕，所以碰到挫折與困難時，若能保持這個心態，就成為「機會」。回顧創業至今、推行理念所遭遇的艱難，周俊吉認為，企業最該做是服務好客戶、照顧好同仁，並且讓股東獲得適當的報酬，因為「心中有他人」才能讓企業為社會所接受，並以此衍生「以人為本」、「先義後利」與「正向思考」三個貫穿企業經營的核心理念。
依循理念，信義房屋自30多年前領先全產業開始實踐，並長期落實ESG相關作為，如領先政府首創不動產說明書、推出四大保障引起業界跟進；在環境治理層面信義房屋率先承諾淨零、積極落實節能減碳、推廣減碳概念，甚至遠赴馬來西亞買下環灘島，打造淨零碳排、永續生活實驗的基地；社會責任部分不僅鼓勵同仁走入社區，針對社區需求提供服務，對外更投入超過4億元、舉辦迄今達19年、全台鄉鎮市區提案涵蓋率達100%的社區一家全民社造計畫等等，被譽為ESG先行者。
我是廣告 請繼續往下閱讀
信義房屋創立迄今超過40年，已成為消費者信賴的房仲品牌，始終秉持「先義後利」的精神，以企業之力創造並且持續推動正向善循環，針對客戶、同仁需求做應該做、對的事情才是企業能永續經營、為社會所接受的不二法門。