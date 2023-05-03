老店滿血回歸！「葉家小卷米粉、萬華麗珠什錦麵」重新開幕
即便疫情早已趨緩，去年依舊不少小吃店因為缺工問題而曾經短暫休息。像是台南的「葉家小卷米粉」，聲稱闆娘身體積勞成疾，因此需放個大假，而今(3)日終於滿血回歸。而萬華老店「麗珠什錦麵」，也正式宣布於前(1)日重新開幕。
記者葉盛耀/綜合報導
根據葉家小卷米粉臉書聲稱，他們是全台最早第一家「小卷米粉」，由葉水龍創業於老台南口中的「大菜市」，現已交由第三代葉天順及媳婦凃金鳳接手，也搬至現址，開賣至今已有六十多年歷史。
在台南，小卷米粉有好幾家，葉家小卷米粉標榜使用糙米來製作米粉，保有Q度；裡頭的中卷則是印尼產，肉質相當肥厚；湯頭則強調甘醇，加點芹菜、胡椒後，甜度明顯卻清爽不膩。
今日正式回歸開業的葉家小卷米粉，也公告之後週一、週二皆為公休日。另外，他們日前也公開表示，期望對於學習這項傳統小吃有興趣的朋友們，只要您有這份心意與毅力，有意去學習跟傳承這份技藝，都歡迎跟他們聯繫。
萬華的麗珠什錦麵也是老店，曾受知名的美食家胡天蘭專刊報導推薦過，同樣據傳因為人力不足的原因，曾經於2018年暫停營業，又於2021年恢復，日前又無預警熄燈，直到前天(5/1)又再度開幕。招牌什錦麵強調湯頭是老母雞熬煮出，裡頭的料則有軟絲、豬肝、劍蝦、魚丸、木耳、肉絲等，強調現作且鑊氣足，才能有鮮香好滋味。另還有排骨飯、炒米粉等，皆是受歡迎的菜色。