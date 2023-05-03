快訊／企鵝妹哭崩了！台北路上「慘遭惡搞」 粉絲曝更多脫軌行為
知名實況主「企鵝妹」柳允進（윰찌니，Jinny）從23日開始徒步環台之旅，首日從宜蘭出發，今天已來到旅程的第九天，預計從北投走至台北車站。稍早企鵝妹走在台北街頭，被路人接二連三攔下來拍照，甚至提出在路上唱生日快樂歌等特殊要求，讓她忍不住在鏡頭前流下眼淚，一邊感謝粉絲支持，一邊表示「自己並不是猴子」。
記者李惠婷/綜合報導
企鵝妹為達成自己每日設下的徒步目標，已於直播平台公告「拍照可能會耽誤到每日的行程，希望能行進間錄影或是大家一起合照來節省時間」，可今日她走在台北街頭時，卻被部分民眾要求進行特殊活動，其中有人請企鵝妹錄製生日祝福影片，拍攝時甚至大開閃光燈；還有民眾表示希望她能停下來跟自己拍照，他願意提供500元現金。
短時間多次面對類似遭遇，讓企鵝妹忍不住哭了，她說明非常感謝大家的支持，也希望可以回應眾人的要求，但是希望粉絲不要在不合時宜的狀況與她拍照，甚至要求她做其它事情，她也一邊哭一邊說到重話「我並不是猴子」，並向大家道歉呈現這樣的狀況。
網友回覆「他們其實可以紅燈的時候再拍照」、「看到人家哭還要拍」、「路人叫72唱生日快樂歌，還打閃光燈錄影」、「連續幾個人說他生日，要允進唱歌給她」、「還有強制業配的」、「白癡路人只想拍照根本不管允進的感受」。
後續她再次發送公告，表示很高興和大家拍照，只要不耽誤行程都很樂意，但是不要有過多要求，甚至請她幫忙打廣告，「我不太喜歡這樣利用我打廣告」；並告訴粉絲，請不要要求她唱歌，她很願意為其祝福，但幫忙唱生日快樂歌實在不太適合，並表示「拍照很棒我很樂意，大家不用覺得抱歉，但也請你尊重我還有我的實況，我是在做實況也要顧慮實況觀眾的感受，請大家彼此尊重，很感謝你們」。