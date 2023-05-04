好市多鮮奶2瓶僅95元！內行勸「買前看這邊」：常常都這樣
美式賣場好市多（Costco）主打大份量商品及實惠價格，不少主婦會來這選購食材或生活用品。近日有民眾表示，自己在逛好市多時看到一組鮮奶僅要價95元，讓她忍不住揉揉眼睛，以為是自己看錯，不過發上網後卻被資深會員提醒「太便宜一定有詐」，勸她日後購買前都要先查看「有效日期」。
記者李惠婷/綜合報導
原PO 1日於臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》發文，表示自己在新竹好市多逛街時，意外發現一款非常便宜的牛奶，不用一張百元鈔，就能入手一組2瓶的全脂鮮奶，原本以為是自己看錯，可仔細檢查後發現原來有效期限僅剩3天，不過她還是扛不住特惠的誘惑「手滑買了兩組」，「結帳的時候櫃檯也很懷疑地看了帳單許久」。
長期在好市多消費的會員提醒「太便宜一定有詐」、「異常便宜的價格，我都會注意看效期」、「買的時候都每瓶檢查日期」、「有年資的會員都會知道吧！這價格一般都是即期品，沒有什麼奇怪的」、「這個我會買，未開封過期2星期內應該不會壞」、「每次都先丟一瓶進冷凍」。
而該款鮮奶的口味則有著褒貶不一的評價「奶粉味太重，不會去買」、「這罐不適合單喝，加咖啡或是紅茶就很適合」、「這種即期買回來做優格剛好 XD」、「感覺這組比紅色的還濃，都買回來加紅茶，很香的」、「這個奶煮鍋燒意麵時加下去很好吃欸」。