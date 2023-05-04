新店人快衝！米其林義料餐廳「PASTAIO」開幕 推薦菜單必吃
當代義式料理餐廳PASTAIO自2020年於台北東區開業，沒多久即成為台北超人氣預約困難店。如今繼光復總店、內湖店，PASTAIO又開設第三家分店，於新店新地標「新店行政園區」，並有許多限定版新菜色。美味的義大利菜還有君品酒店的「雅意Artbrosia by Massimiliano Musso Ca’Vittoria」義式料理餐廳，連續兩年榮獲米其林入選餐廳，最近也推出春季新菜色。
記者葉盛耀/綜合報導
位於捷運新店區公所站一號出口正對面的PASTAIO新店店，亮眼金色拱門窗格、大理石桌面、墨綠沙發、植栽綠意與黑白圖騰花磚，構築時尚且充滿活力的用餐氛圍，特別開放式廚房設計，塑造美食實境魅力。就如品牌名稱PASTAIO中文字義「製麵職人」所傳達，這裡主打多造型又繽紛的新鮮手工義大利麵，由製麵師使用杜蘭小麥粉、00號麵粉每日製作麵糰，加入雞蛋、牛肝菌、綠藻粉、番茄、墨魚汁等天然食材賦予繽紛色彩，經手擀或製麵機製成如吉他麵、波浪麵、螺旋麵、貝殼麵、長貝殼、寬扁麵、百合麵等多樣麵體，及麵餃、麵疙瘩等。
新分店就有一道融合高級粵菜餐廳才會用到的花膠所製作的創意義大利麵，「花膠蛤蜊百合麵」是將花膠加入鮮魚高湯、香茅、薑煨煮一小時，以墨魚汁製成之新鮮黑色百合麵和Ｑ彈花膠、鮮美蛤蜊、香嫩蕈菇拌炒，營造多層次的海洋鮮味，滋味鮮美清香，感覺滋潤養生。
新店新分店試營運一個多月後，也正式於5/8起推出全新限定菜單，增加牛肚包、各式拖鞋披薩等義大利街頭小食，佛羅倫斯燉牛肚、拿坡里燉牛頰、羅馬脆皮豬肉卷等經典義大利風味分享盤。其中復刻佛羅倫斯傳統街頭小吃「牛肚包」，選用外脆內Q香的巧巴達拖鞋麵包，夾入慢燉二小時柔軟濃香的牛肚，佐上香辣番茄紅醬與香草青醬，香醇重口味。餐廳也提供前菜、沙拉、湯品、肉品排餐、甜點、酒精類飲品、軟性飲料等。業者並透漏，即便餐飲業普遍缺工現況之下，他們依舊想突破困境，第4家分店尚在籌備當中。
而連續兩年榮獲米其林入選餐廳的君品酒店「雅意Artbrosia by Massimiliano Musso Ca’Vittoria」義式料理餐廳，亦推出全新春日菜單，以多道輕盈鮮爽、融合海洋與大地美味的開胃前菜揭開序曲，除了兩道主廚家傳食譜的手工義大利麵，主廚更發掘台灣在地獨有優質食材，像是虱目魚、鱒魚等，與義式經典風味與烹調技藝結合，激盪別具新意的美味火花。
「雅意Artbrosia」義式料理餐廳，由義大利皮埃蒙特地區（Piedmont）蟬聯26年米其林一星的〈Ca’Vittoria〉行政主廚馬西米利亞諾．穆索（Massimiliano Musso）擔任廚藝總監，派任同鄉法義混血主廚Paolo Ghibaudo駐台，展現驚人創意，新菜單午餐10道式料理每人2680元+10%起，晚餐12道式料理3880元+10%起。