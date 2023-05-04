星宇暑假機票超殺！胡志明市來回7357元 達人喊衝：比平日還便宜
誰說暑假出國玩機票都很貴！「機票博士 不累哥」驚喜發現，星宇航空東南亞暑假機票竟然狂降，飛胡志明市來回含稅最低7357元，宿霧來回8072元，「這波真的快接近某些廉價航空的價格帶了」，期待其他航空也加入價格戰，大喊「我要看到血流成河！」
記者徐銘穗/綜合報導
臉書粉專「機票博土 不累哥」看到星宇票價難掩興奮，寫到「誰說暑假出國很貴？其實不會很貴！日本除外。暑假要出國的快安排一波吧，這波真的快接近某些廉價航空的價格帶了。你問我日本航線呢？我只能說在夢裡！」。
不累哥說明，星宇暑假東南亞超殺機票，出發日為7月23日以後，宿霧8072元、馬尼拉7858元、河內8869元、胡志明市7357元、新加坡12190元、曼谷11961元，價格均為來回含稅，若找可信度高的OTA（網路旅行社），胡志明市來回機票含稅甚至低到7045元，「還是推薦找大中華地區的OTA比較OK。OTA平均便宜300元左右」。
「星宇暑假這波降幅很有感！」不累哥指出胡志明市暑假比平日便宜。依觀光航線而言，宿霧跟曼谷暑假這價位真的漂亮，不過宿霧暑假是颱風季節要注意。網友紛紛留言，「想去胡志明市，但簽證貴貴」、「謝謝分享，只能在夢裡去日本了」、「簽證目前降了不少，哥衝啊～～～洗頭了！」。