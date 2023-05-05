開箱亞洲最大海上樂園　17.2萬噸「MSC地中海榮耀號」郵輪7大亮點

我是廣告 請繼續往下閱讀
由大量鏡面、搭配鏤空設計的雙層旋轉樓梯，豪氣用上61,440顆奧地利水晶建造，遠看閃閃發亮、實際走在「施華洛世奇水晶旋梯」上頭，簡直被七彩光芒環繞，有如走在夢幻璀燦的銀河上。
🌟「亞利桑那水上樂園」4大泳池搭配3條滑水道
在「MSC地中海榮耀號」最高19層的甲板上，視野極佳！頂層甲板擁有4大游泳池，船頭戲水能俯瞰基隆港，並眺望地標公園大大的「KEELUNG」字樣；最大的造景泳池還能盡享日光浴。最嗨的是，有3條酷炫滑水道的海上樂園還可以打水仗；搭配82m喜馬拉雅橋，讓不少旅客玩到瘋。想要悠閒泡水還有隱密的高處池能不受打擾。
🌟超過700平方米的「樂高海上樂園」
室內還打造超過700平方米的「樂高海上樂園」，其中包含從Baby、3-6歲、7-11歲、12-14歲及青少年等，共七間由專業人員看護的分齡分級的兒童遊樂室；最棒的是不在年齡範圍內的大人們可是禁止進入，累壞了的爸媽們，當然要趁機好好享受me time。另有籃球場、F1虛擬實境模擬賽車、健身中心、水療美容中心等視聽娛樂可以享受。
🌟法國甜品大師巧克力工坊！8間餐廳及酒吧
「MSC地中海榮耀號」上頭擁有海王西式餐廳、純正墨西哥料理、海中閣火鍋餐廳、美式牛排屋、海渡鐵板燒及壽司吧等8間餐廳及酒吧。更有享譽全球的法國甜品大師Jean-Philippe Maury所設計的巧克力工坊和咖啡屋。
🌟長達80米LED天幕的「榮耀大道」
中庭的榮耀大道有「海上香榭大道」之美名，覆蓋在長達80米的LED天幕之下，還有天幕秀可欣賞，兩側環繞餐廳、酒吧、巧克力工坊及250多個國際品牌購物名店。
🌟「倫敦大劇院」每日演出百老匯音樂劇
為亞洲旅客打造專屬的表演的「倫敦大劇院」，擁有1000平方米空間、975個座席，每日演出百老匯音樂劇，並搭配5部原創戲劇表演。
🌟業界首創尊貴禮遇！「船中船」地中海遊艇會
「MSC地中海榮耀號」首創「船中船」地中海遊艇會（MSC Yacht Club），僅4%貴賓能擁有24小時管家服務和專屬禮賓，由米其林星廚訂製菜餚等32項遊艇會專屬禮遇，優先享受休閒娛樂設施；並優先體驗270°景觀酒廊、專屬私享定製地中海遊艇會餐廳、專屬私密露天泳池和酒吧。
「MSC地中海榮耀號」趁今日停靠基隆港，正式宣布於2024年進軍台灣，展開1月16日至3月5日運營「基隆-那霸」雙母港航線，共12航次，推出5至6天行程，前往沖繩、宮古島、石垣島，每航次皆安排一晚沖繩過夜；行程將由東南、信安、巨大、喜鴻、行家、雄獅共6家旅行業者共同銷售，即刻開搶。