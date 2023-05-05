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開箱亞洲最大海上樂園　17.2萬噸「MSC地中海榮耀號」郵輪7大亮點

▲開箱亞洲最大最大海上樂園，17.2萬噸郵輪「MSC地中海榮耀號」登台，閃亮施華洛世奇水晶旋梯、4大泳池加3條刺激滑水道等7大亮點直擊。（圖／記者蕭涵云攝）
▲開箱亞洲最大最大海上樂園，17.2萬噸郵輪「MSC地中海榮耀號」登台，閃亮施華洛世奇水晶旋梯、4大泳池加3條刺激滑水道等7大亮點直擊。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/基隆報導

亞洲最大郵輪首度來台，17.2萬噸的「MSC地中海榮耀號」是基隆港有史以來靠泊最大噸位郵輪。今（4）日開搶明年2024航程，《NOWnews今日新聞》帶大家搶先開箱亞洲最大海上樂園，步上閃亮的「施華洛世奇水晶旋梯」、擁有4大泳池加上3條刺激滑水道的「亞利桑那水上樂園」，室內還有超過700平方米的「樂高海上樂園」、更包含七間分齡分級的兒童遊樂室，7大亮點直擊。

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🌟踩在61,440顆奧地利水晶上！「施華洛世奇水晶旋梯」超閃
由大量鏡面、搭配鏤空設計的雙層旋轉樓梯，豪氣用上61,440顆奧地利水晶建造，遠看閃閃發亮、實際走在「施華洛世奇水晶旋梯」上頭，簡直被七彩光芒環繞，有如走在夢幻璀燦的銀河上。

▲「施華洛世奇水晶旋梯」運用 61,440 顆奧地利水晶所建。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「施華洛世奇水晶旋梯」運用 61,440 顆奧地利水晶所建。（圖／記者蕭涵云攝）
▲走在有如璀燦銀河上的「施華洛世奇水晶旋梯」，不用開濾鏡就有滿滿光芒。（圖／記者蕭涵云攝）
▲走在有如璀燦銀河上的「施華洛世奇水晶旋梯」，不用開濾鏡就有滿滿光芒。（圖／記者蕭涵云攝）
▲亞洲最大17.2萬噸「MSC地中海榮耀號」停靠基隆，宣布「2024進軍台灣市場，推出首創『基隆-那霸』雙母港航線」，明年展開12航次，5天行程每人31900元起，即刻開賣。（圖／記者蕭涵云攝）
▲亞洲最大17.2萬噸「MSC地中海榮耀號」停靠基隆，宣布「2024進軍台灣市場，推出首創『基隆-那霸』雙母港航線」，明年展開12航次，5天行程每人31900元起，即刻開賣。（圖／記者蕭涵云攝）
🌟「亞利桑那水上樂園」4大泳池搭配3條滑水道
在「MSC地中海榮耀號」最高19層的甲板上，視野極佳！頂層甲板擁有4大游泳池，船頭戲水能俯瞰基隆港，並眺望地標公園大大的「KEELUNG」字樣；最大的造景泳池還能盡享日光浴。最嗨的是，有3條酷炫滑水道的海上樂園還可以打水仗；搭配82m喜馬拉雅橋，讓不少旅客玩到瘋。想要悠閒泡水還有隱密的高處池能不受打擾。

▲「亞利桑那水上樂園」擁有4大泳池搭配3條滑水道。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「亞利桑那水上樂園」擁有4大泳池搭配3條滑水道。（圖／記者蕭涵云攝）
▲海上樂園不只可以打水仗，還可挑戰82m喜馬拉雅橋，在泳池上刺激行走。（圖／記者蕭涵云攝）
▲海上樂園不只可以打水仗，還可挑戰82m喜馬拉雅橋，在泳池上刺激行走。（圖／記者蕭涵云攝）
▲隱密高處泳池也很Chill。（圖／記者蕭涵云攝）
▲隱密高處泳池也很Chill。（圖／記者蕭涵云攝）
🌟超過700平方米的「樂高海上樂園」
室內還打造超過700平方米的「樂高海上樂園」，其中包含從Baby、3-6歲、7-11歲、12-14歲及青少年等，共七間由專業人員看護的分齡分級的兒童遊樂室；最棒的是不在年齡範圍內的大人們可是禁止進入，累壞了的爸媽們，當然要趁機好好享受me time。另有籃球場、F1虛擬實境模擬賽車、健身中心、水療美容中心等視聽娛樂可以享受。

▲登上「MSC地中海榮耀號」視野極佳。（圖／記者蕭涵云攝）
▲登上「MSC地中海榮耀號」視野極佳。（圖／記者蕭涵云攝）
▲室內竟然還有超過700平方米的「樂高海上樂園」。（圖／記者蕭涵云攝）
▲室內竟然還有超過700平方米的「樂高海上樂園」。（圖／記者蕭涵云攝）
▲船上視聽娛樂不只小孩很有得玩，大人也有F1虛擬實境模擬賽車可以體驗。（圖／記者蕭涵云攝）
▲船上視聽娛樂不只小孩很有得玩，大人也有F1虛擬實境模擬賽車可以體驗。（圖／記者蕭涵云攝）
🌟法國甜品大師巧克力工坊！8間餐廳及酒吧
「MSC地中海榮耀號」上頭擁有海王西式餐廳、純正墨西哥料理、海中閣火鍋餐廳、美式牛排屋、海渡鐵板燒及壽司吧等8間餐廳及酒吧。更有享譽全球的法國甜品大師Jean-Philippe Maury所設計的巧克力工坊和咖啡屋。

▲Jean-Philippe Maury甜品大師設計的巧克力工坊。（圖／記者蕭涵云攝）
▲Jean-Philippe Maury甜品大師設計的巧克力工坊。（圖／記者蕭涵云攝）
▲海渡鐵板燒及壽司吧，現代板前座位。（圖／記者蕭涵云攝）
▲海渡鐵板燒及壽司吧，現代板前座位。（圖／記者蕭涵云攝）
▲海王西式餐廳提供位上排餐服務。（圖／記者蕭涵云攝）
▲海王西式餐廳提供位上排餐服務。（圖／記者蕭涵云攝）
🌟長達80米LED天幕的「榮耀大道」
中庭的榮耀大道有「海上香榭大道」之美名，覆蓋在長達80米的LED天幕之下，還有天幕秀可欣賞，兩側環繞餐廳、酒吧、巧克力工坊及250多個國際品牌購物名店。

▲郵輪中庭的「榮耀大道」還打上台灣字樣。（圖／記者蕭涵云攝）
▲郵輪中庭的「榮耀大道」還打上台灣字樣。（圖／記者蕭涵云攝）
▲中庭榮耀大道兩側環繞餐廳與酒吧。（圖／記者蕭涵云攝）
▲中庭榮耀大道兩側環繞餐廳與酒吧。（圖／記者蕭涵云攝）
▲榮耀大道還有巧克力工坊及250多個國際品牌購物名店。（圖／記者蕭涵云攝）
▲榮耀大道還有巧克力工坊及250多個國際品牌購物名店。（圖／記者蕭涵云攝）
🌟「倫敦大劇院」每日演出百老匯音樂劇
為亞洲旅客打造專屬的表演的「倫敦大劇院」，擁有1000平方米空間、975個座席，每日演出百老匯音樂劇，並搭配5部原創戲劇表演。

▲旅客能自由在甲板上吹著涼爽海風看書。（圖／記者蕭涵云攝）
▲旅客能自由在甲板上吹著涼爽海風看書。（圖／記者蕭涵云攝）
▲每日演出百老匯音樂劇的「倫敦大劇院」。（圖／記者蕭涵云攝）
▲也能到每日演出百老匯音樂劇的「倫敦大劇院」看秀。（圖／記者蕭涵云攝）
🌟業界首創尊貴禮遇！「船中船」地中海遊艇會
「MSC地中海榮耀號」首創「船中船」地中海遊艇會（MSC Yacht Club），僅4%貴賓能擁有24小時管家服務和專屬禮賓，由米其林星廚訂製菜餚等32項遊艇會專屬禮遇，優先享受休閒娛樂設施；並優先體驗270°景觀酒廊、專屬私享定製地中海遊艇會餐廳、專屬私密露天泳池和酒吧。

「MSC地中海榮耀號」趁今日停靠基隆港，正式宣布於2024年進軍台灣，展開1月16日至3月5日運營「基隆-那霸」雙母港航線，共12航次，推出5至6天行程，前往沖繩、宮古島、石垣島，每航次皆安排一晚沖繩過夜；行程將由東南、信安、巨大、喜鴻、行家、雄獅共6家旅行業者共同銷售，即刻開搶。

▲陽台房可飽覽窗外景緻。（圖／記者蕭涵云攝）
▲陽台房可飽覽窗外景緻。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「MSC地中海榮耀號」擁有2,217間客艙。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「MSC地中海榮耀號」擁有2,217間客艙。（圖／記者蕭涵云攝）
▲站在「MSC地中海榮耀號」頂層甲板上，就能輕鬆看到地標公園大大的「KEELUNG」字樣。（圖／記者蕭涵云攝）
▲站在「MSC地中海榮耀號」頂層甲板上，就能輕鬆看到地標公園大大的「KEELUNG」字樣。（圖／記者蕭涵云攝）
▲17.2萬噸「MSC地中海榮耀號」315.83米長、43米寬、 67米高，是目前亞洲最大最新郵輪。（圖／MSC地中海郵輪提供提供）
▲17.2萬噸「MSC地中海榮耀號」315.83米長、43米寬、 67米高，是目前亞洲最大最新郵輪。（圖／MSC地中海郵輪提供）

亞洲最大郵輪首來台！MSC地中海榮耀號搶先看　基隆-那霸5天3.2萬

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