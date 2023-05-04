前海基會副董事長焦仁和也被騙 鼎瑩吸金7千萬9人起訴
鼎瑩創業投資顧問公司負責人高鼎宸被控，對外宣稱他掌握境外控股公司「ALL SPARK」，股票掛牌上市後將飆翻漲8、9倍，涉吸金7000萬餘元，被害投資人還包含女歌手張懸（本名焦安溥）父親、時任海基會副董事長焦仁和，經被害人提告，台北地檢署偵辦後，今（4）日依違反《銀行法》起訴高鼎宸、「台中股友社蕭老師」詹秉閎等9人。
記者潘千詩／台北報導
高鼎宸原名高建智，他曾在2002年間成立「富裕創投基金公司」，由前監察院長陳履安擔任董事長，後因未經主管機關許可，擅自發行「富裕基金」被檢舉，導致陳屢安被調查，後因陳認罪且無前科，2006年間獲緩起訴處分；當時，高建智潛逃中國，直到2009年過了通緝時效才返台並改名。
之後，改名後的高鼎宸又成立鼎瑩創投，並從2018年2月起對外招攬投資者，宣稱他在瑞士創設的控股公司「ALL SPARK」將在法蘭克福掛牌上市，一旦順利掛牌上市，預估股價會翻漲8、9倍，不少投資人紛紛投資，其中包含焦仁和，但2018年底該公司遲未上市，焦仁和等人驚覺被騙陸續提告。
北檢收案後，先針對焦仁和等22人提告部分偵結，認定鼎瑩在2年內吸金至少7290萬餘元，依涉犯《銀行法》起訴高鼎宸、及外包招攬業務的詹秉閎等9人；至於其他被害投資人部分仍在偵辦中。