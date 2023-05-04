好市多Dyson清淨機狠殺8000元！會員吐槽「3缺點」：高級裝飾品
美式賣場好市多（Costco）的價格從不讓人失望！有會員分享好市多現正推出Dyson二合一涼風空氣清淨機，賣場價比原廠定價還要便宜8001元，並推薦說「這型號雖然沒有除甲醛濾網，但好市多賣的真心便宜」。雖然現省8001元很讓人心動，但不少過來人狂吐嘲，點出濾網很貴、聲音很吵、根本不會涼，虧說「高級裝飾品」、「Dyson產品這台算擺件」。
記者徐銘穗/綜合報導
臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」社團管理員日前貼文，分享Costco新目擊情報，指DYSON空氣清淨機+涼風扇組合（TP07A），「好市多賣的真心便宜」。Dyson官網原價是2萬元，好市多售價是1萬1999元。
貼文管理員表示自己是TP09的使用者，「說安靜沒很安靜，說空氣清淨的效能也還好，偶爾還會客串發出吹風機的共鳴聲」，透露選擇它的原因是佔地面積小跟好看這2點，並說該型號雖然沒有除甲醛濾網，但喜歡的人可以考慮，「搭配裝潢它還是很美的」。
貼文一出引發網友熱烈討論，許多過來人留言吐嘲「直接冷暖空調打開就好了，戴森兩年修兩次 ⋯蠻失敗的產品，退坑！」、「買之前要考慮，因為他的濾網超貴」、「千萬別花冤枉錢」、「開大風會很吵」、「電子垃圾別買，吵就算了，馬達異音的問題根本沒解決過…買風革機香多了」、「反推！風扇根本不會涼」、「超炒！睡覺時候要關掉」、「謝謝已退坑」。
不過也有用戶留言說「是不錯用，唯一少了點...就是暖風，早知我當初就買冷暖風的~其它我都很滿意」、「適合家裡有小孩的不怕小孩玩風扇被葉片打到」。此外也有網友為其美型護航，紛紛留言說「dyson產品這台算擺件」、「高級裝飾品」、「這個是拿來裝飾的，很漂亮！」、「如果你單純外貌協會請入坑，不然你會再跑一次前檯」。