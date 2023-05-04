惹哭企鵝妹！「橘衣男」遭肉搜被罵爆 衝地檢署比愛心：等傳票吧
南韓知名實況主「企鵝妹」的徒步環台之旅持續進行當中，但路途中離奇的事件卻越來越多。昨（3）日在台北街頭更出現兩名男子，向企鵝妹提出幫唱生日快樂歌等要求。不過企鵝妹在離開後忍不住落淚，感嘆「自己並不是猴子」，隨即引發眾多粉絲不滿，兩名男子慘遭肉搜，其中橘衣男「阿旺」更發出以前往地檢署的照片，表示要採取法律行動。
記者潘毅/綜合報導
昨（3）日企鵝妹從北投走至台北車站的途中，遇到一位橘衣男子「阿旺」，要求企鵝妹為自己唱生日快樂歌，在拍攝時把閃光燈打開，而另一位黑衣男子則表示願意給500元現金，希望企鵝妹能與自己合照。
企鵝妹雖然當下也滿足兩人的請求，但離開後不久就在鏡頭前落淚，好幾天累積下來的情緒一次釋放，並表示自己非常感謝大家的支持，也希望可以回應眾人的要求，但是希望粉絲不要在不合時宜的狀況與她拍照，甚至要求她做其它事情，她也一邊哭一邊說到重話「我並不是猴子」。
直播內容引發爭議後，橘衣男子「阿旺」也慘遭肉搜，被找出臉書、IG的個人社群帳號，湧入大量網友與粉絲謾罵，對此，「阿旺」本人稍早也發出自己前往地檢署的照片，並公開回應「突然很多陌生人跟酸民，來追蹤臉書跟IG。按讚按怒，酸言酸語，開開玩笑，無傷大雅。但你私訊人身攻擊跟辱罵，就等傳票吧。都截圖了，你躲不掉的。都是玩真的，玩大的。」