50元火鍋「有肉有菜」！真實份量超佛　老闆娘暖揭內幕：曾辛苦過

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這個價格也讓原PO感到驚奇，決定入店品嚐探探虛實，沒想到上菜後，可以從照片中看出，這個50元火鍋的份量，不輸外面已經賣破百元的連鎖小火鍋店。原PO也在留言處分享用餐心得「價格真的很佛心，吃粗飽可以，但想吃精緻的話不建議」。
完整用餐體驗發出後也引發熱議，不少人驚呼「50元要賺什麼啊？」、「月底的好朋友！」、「這價格真的很可以欸！超便宜」；附近的在地人也回應「這間店撐至少2年了喔，之前住那邊2年多，多少會去吃」、「我每天都會經過，但是我都沒勇氣去吃，本來還以為是什麼文字遊戲，原來是真的50元」、「我前幾天才在說這間還沒倒真的很神奇… 」、「裡面的服務生是一個有點特殊的孩子，請多給點耐心，她非常細心，會幫你把餐點做好，但動作跟反應可能不是很快」。
50元火鍋究竟賺什麼？其實這間火鍋店「夜鍋」的老闆娘，日前就在臉書上回應過相關疑問「很多人問50元鍋賺什麼？不賺啊…我又不是靠50元鍋在賺錢的」，店內也有許多正常價格的各種口味火鍋。
那為何50元火鍋不賺錢卻還要賣？老闆娘隨後也暖心內幕「因為真心希望很多生活上比較辛苦的人，可以有口飯吃，有菜有肉有湯有飯，雖然量不多，但至少營養、健康、不會餓到。我也曾是學生、辛苦過，所以懂那種感受，雖然我沒能力做到免費，但至少一個銅板吃一餐，我想應該已經很不錯了，常常看到很多辛苦的人們，來這邊花50元吃一鍋，滿足的開心的表情，那是什麼也買不到的感動，那就是對我最大的鼓勵了。」
不過老闆娘也希望，大家不要將這份50元火鍋拿去與市面上的其他火鍋對比「這不是拿來賺錢的，我只是還沒有能力做到免費回饋社會而已，我賣這麼便宜並不代表賣正常火鍋的是黑心商人」。