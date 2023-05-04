美濃窯新客家菜　創新佳餚展迷人滋味

成立於民國84年的美濃窯，創辦人朱邦雄博士胼手胝足推展陶藝事業，打造出藝術新形象，創立文化與觀光產業結合的新契機。一年多前朱邦雄將品牌再延伸，創立「美濃窯新客家菜」，將陶壁公共藝術融入用餐環境，並提供創新的客家料理，打造視覺、味覺兼具的雙重饗宴。
記者陳美嘉／高雄報導
為了進一步推廣家鄉的客家美食，除了香醇的「美濃窯燒咖啡」， 2021年10月再推出「美濃窯新客家菜」勇於在傳統菜色中創新滋味，從食材、烹飪手法、擺盤等都很講究，完美呈現新客家菜的迷人滋味，深獲饕客喜愛，適合三五好友小聚單點或家庭桌菜。
店家推薦必點菜色首推「鹽焗黃金雞」，接手經營的二代朱俊璋表示，「鹽焗雞」在粵菜中被稱爲「客家鹹雞」或「東江雞」，特別選用美濃黃蝶翠谷雞場飼養的三斤重放山雞，以美濃在地薑黃作為醃料，慢火烹製而成，成品色澤金黃、雞皮緊緻而肉質細嫩，佐以美濃客庄經典蘸料九層塔醬，以及北部客庄的桔醬，交織出三種不同滋味，入口香氣馥郁。
「金棗燒子排」選用美濃在地溫體黑豬的子排部位，結合宜蘭在地小農醃漬的蜜金棗，以粵式糖醋排骨的技法，先將子排醃漬入味後炸酥，入鍋裹上以金棗蜜調成的芡汁，搭配酸甜可口的金棗，是一道老少咸宜的改良客家菜。
「新客家小炒」不同於傳統使用的豆干、肉絲、乾魷魚和芹菜等基本班底，改以客家鹹豬肉增加鹹香氣，更下重本使用小卷一夜干，為這道客家菜基本款添口感與甘甜，涮嘴不擱牙，是扒飯必備的一道菜。
「白玉燉牛腩」的牛腩選用屏東萬丹所產的國產履歷安格斯牛，採用粵式客家「清湯腩」的做法，湯清卻不寡，多以牛骨、牛腩加上各種香料熬製成，展現湯色清澈卻香氣濃郁的特點，再加入厚牛腩肉塊，長時間慢火燜燉，觀之湯清、聞之味甜、嚼之牛味重而軟爛，香而不膩。
其他如窯家小封肉、新美濃板條、美濃天婦羅、清蒸海上鮮、老菜脯雞湯、胡椒豬肚雞等，都是店內值得一嚐的道地客家美食。店家更於2023年取得高雄市衛生優良餐廳評鑑「優等」，是旗美地區餐廳第一家。來一趟美濃，到美濃窯欣賞精湛的藝術傑作，再以新客家菜果腹，就絕對不虛此行了。