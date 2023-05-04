詐騙包裹又竄出！他一聽價格對不上　見「3字」秒拒領

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隨後原PO也仔細一看包裹上的各種資訊，結果一看到上面有「非賣家」三個字，他當下就向店員表示不領取了，「上網買東西買那麼久、那麼多，第一次遇到這種詐騙包裹」。
貼文曝光後，立刻也有不少相似遭遇的民眾在下方回應「要是傻傻領了，詐騙集團現賺1290」、「我的也是1290，店家還請我確認最近有沒有購買相同金額的包裹，如果沒有就不要領」、「我最近也很多這樣的包裹，但是我都是線上刷卡，還以為買全家線上購的東西，店員直接要我別領，她說一定是詐騙」、「我自己都被詐騙集團騙了兩次，因為我確實在網路上常常買東西，但是我不知道超商要我取貨的，是不是我購買的商品，結果付了錢後收到的不是我要買的商品，結果錢都付出去了欲哭無淚啊」、「剛去7-11領包裹跟你一模一樣欸，因爲搖了一下，感覺怪怪的，還要收1290，當下跟店員說我拒領」、「有天不在公司，員工幫我老婆代領包裹，並且付了1000多元，結果裡面是一對耳環，夜市那種」、「現在物價上漲連詐騙包裹也跟著上漲，記得之前都是騙990元，現在都統一1290元」。
事實上過去臉書專頁《臉書廣告退貨自救聯盟》就曾提醒，包裹宅配單上寄件人註明（代寄、非賣家），有很高機率是境外包裹，若找上單據上寄件人要退費，對方多會辯稱他們並非賣家，只要《轉運站、集貨商、物流公司、報關行、第三方客服、代寄公司》就是境外包裹，民眾領取前應注意購買金額以及訂單編號等資訊是否符合。