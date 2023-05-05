IKEA驚見「1神物」沒在賣！眾人跪求上架 房東笑了：漲租2000
不認真看還以為是真的！近日一位網友分享自己去逛IKEA宜家家居的時候，才剛走進門口，就被一個窗戶給吸引住，明明是在室內，但是從窗外看出去卻是「市景」，逼真的還原日常生活，讓不少人直呼「希望這整套可以商品化上架開賣」，結果就有房東說「那這樣房租漲2000喔」笑翻許多網友。
記者張嘉哲/綜合報導
一名網友在臉書社團「路上觀察學院」貼文表示，自己日前到新店的IKEA逛街，結果一進去門口就看到一個室外窗，走上前一看發現有點不對勁，但又說不上來，後來這才發現！原來窗外的背景就像一般住宅看出去那樣，相當神奇。
但回過神後才發現，其實這個是假的，畢竟IKEA都在室內怎麼可能有什麼窗外場景，只過手法相當逼真，讓該網友也直呼「真希望IKEA把這玩意商品化，大家可以選配自己窗外的另一片美景」。
貼文一出，不少網友紛紛回應「笑翻，超級像，還想說怎麼會有這種窗外風景」、「真的做好像，這可以整組上架賣，有市場」、「IKEA真的可以整組賣啊，教一下怎麼製作的」、「房東應該很愛這種商品，廁所啊、小套房裝了的話，漲價2000」、「房東可以隔更多間了，間間對外窗，加2000元笑死」、「國外其實早就這樣了，就是讓你模擬在家中看出去的感覺，用印刷貼的啦，只是看起來真的很像」。