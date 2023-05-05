13人吃海鮮付4萬1！梅子餐廳反擊了　公布菜單「風向大逆轉」

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梅子餐廳公開當天的菜單明細，包括生魚片1500元、XO炒飯2份400元、龍蝦蒜香2隻12000、沙公3隻沙母1隻9510元、醬燒軟絲2000元、清蒸蝦800元、清蒸石鯛3740元、烤松阪豬14兩1000元、烤牛肉12兩1320元、梅汁赤筆2430元、南瓜海鮮煲600元、海菜滑蛋350元、炒水蓮350元，當天海鮮全部電子秤重。
「龍蝦1兩230元，2隻龍蝦共1萬2000元，換算總重量52兩；乾煎魚是野生澎湖赤筆一兩75元，換算總重量32兩；石鯛當天一兩算100元，換算總重量37兩；沙公+沙母4隻，一兩120元，總重量79兩，每隻19兩以上」梅子餐廳強調「每一種海鮮食材都有分新鮮等級、重量大小的成本計價，我們在澎湖拿我們自家延繩釣魚船的魚貨，都一定是當天拍賣價最高等級的魚類，這新鮮等級的魚在菜市場不一定見得到」。
梅子餐廳說「很多沒真正來光顧過、只隨風向留下1星負評的人，在那邊分析成本及售價差額，認為餐廳賺很大，其實您大可以自己去市場買然後自己回家料理或者去代客料理，我們從來就不做代客料理，我們只做自己新鮮敢吃並喜歡吃的料理，我們的努力好不容易獲得國際級美食評鑑米其林推薦，這30幾年走來容易嗎？」
貼文曝光後，獲得不少當地人聲援「4月初老爸生日，才帶全家人去吃而已，闔家滿意啊」、「老闆加油！我每次去台中都必去吃的，知道老闆用心」、「吃米不知米價，上等海鮮的東西吃不出來就不要這樣隨便公審」、「好幾年前米其林還沒有評的時候被邀請來吃過，真的終生難忘！支持你們」、「13人花41239元，平均每人3172元，這種夢幻等級的食材算很合理的，一分錢一分貨啊」。