冷氣遙控器「陷阱按鈕」曝光！一按電費狂噴：超多人吹錯

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貼文一出，網友紛紛回應「誰比較省電我不知道，但我知道開冷氣的除濕比開冷氣還要冷」、「冷氣比較省電吧，但除濕是蠻冷的」、「當然是開除濕耗電量比較大，除非你是在與開冷氣同等溫度下關掉，不然除濕會繼續運轉啊，很多人以為開除濕比開冷氣划算（因為比較冷），但其實冷氣也可以除濕，還比較省」、「開冷氣就自己會發揮除濕效果了....除濕模式會一直運轉」。
另外，也有內行網友解釋「除濕的功能就是機器吸收空氣，然後壓縮機冷卻，水蒸氣遇冷變成水再流到管線出去，所以開除濕一定比冷氣耗電，冷氣是以溫度為標準，冷房同時順便除濕；但是除濕是壓縮機一直抽，因為管線要保持夠冷水蒸氣才會凝結，自然開除濕時更耗電，相對房間溫度會更冷，當然你本身冷氣模式如果預設18度，那就也會跟除濕模式一樣冷了」。
而根據《華菱冷氣》官方網站就曾經對此解釋，表示單就除濕效果來看，冷氣的效果比除濕機還要更好，但也比較耗電，同樣的濕度變化，冷氣除濕花費的時間大約是除濕機的1/3，但耗電量是2倍；而如果是比較冷氣的「除濕模式」跟「冷氣模式」，要達到同樣的濕度，除濕模式的運轉時間是冷氣模式的3倍，也就是說如果不論是要吹涼還是要除濕，建議都直接開啟冷氣模式，不僅除濕快，在溫度達到設定溫度時，壓縮機才不會持續運轉進而省電。