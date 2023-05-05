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月圓開賣！Swatch聯名OMEGA升級版　西門町搶排MoonSwatch登月錶

▲Swatch聯名OMEGA登月錶MoonSwatch「升級版」月圓之夜才開賣，台灣官方公布將於台北西門町晚間7時開賣。（圖／翻攝自Swatch IG）
▲Swatch聯名OMEGA登月錶MoonSwatch「升級版」月圓之夜才開賣，台灣官方公布將於台北西門町晚間7時開賣。（圖／翻攝自Swatch IG）

記者蕭涵云/台北報導

掀起全球排隊盛況的Swatch聯名OMEGA登月錶MoonSwatch，今年發表「升級版」設計，而且限定月圓之夜才開賣，話題性十足，在各地掀起爆排搶購人潮。如今，台灣總算也等到了！台灣官方IG已正式公布「Mission to Moonshine Gold 即將抵達台北西門町」，將於晚間7時開賣，消息一出，現Swatch西門形象店外已湧現大批排隊人潮等著搶購。

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Swatch聯名OMEGA「升級版」MoonSwatch登月錶，首度搭載擁有專利的OMEGA 18K Moonshine Gold材質，擁有塗覆Moonshine Gold材質的秒針，定價為9,100元，仍是萬元有找的佛心入門價。

▲台灣錶迷總算也等到Swatch聯名OMEGA升級版「Mission to Moonshine Gold」。（圖／翻攝自Swatch IG）
▲台灣錶迷總算也等到Swatch聯名OMEGA升級版「Mission to Moonshine Gold」。（圖／翻攝自Swatch IG）
如同去年爆搶的MoonSwatch登月錶，雖然沒有限量，但無法線上購買，只有在官方指定、逐步開賣的販售門市才能購買。有趣的是，錶款保證書上提及，Moonshine Gold材質秒針只會在滿月時製作，因此官方總是選在月圓之夜才開賣。首波上架地區已在東京、倫敦、米蘭、蘇黎世造成話題；且在拍賣交易平台上已炒紅達3萬元。

▲MoonSwatch登月錶，首度搭載擁有專利的OMEGA 18K Moonshine Gold材質。（圖／翻攝自Swatch IG）
▲MoonSwatch登月錶，首度搭載擁有專利的OMEGA 18K Moonshine Gold材質。（圖／翻攝自Swatch IG）
台灣官方IG昨夜凌晨正式公布「Mission to Moonshine Gold 即將抵達台北西門町」，據悉將於晚間7時開賣，但未透露現場販售數量。消息一出，現Swatch西門形象店外已湧現大批排隊人潮等著搶購。

▲只在月圓之夜才驚喜開賣的「Mission to Moonshine Gold」今晚7時於台北西門町開賣。（圖／翻攝自Swatch IG）
▲只在月圓之夜才驚喜開賣的「Mission to Moonshine Gold」今晚7時於台北西門町開賣。（圖／翻攝自Swatch IG）
▲總算等到台灣Swatch官方證實開賣資訊，不少錶迷已衝西門町排隊。（圖／翻攝自Swatch IG）
▲總算等到台灣Swatch官方證實開賣資訊，不少錶迷已衝西門町排隊。（圖／翻攝自Swatch IG）

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