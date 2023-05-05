企鵝妹被逼到「路邊爆哭」！正式發公告了 環島僅答應做2事
知名實況主「企鵝妹」柳允進（윰찌니，Jinny）從上月開始進行徒步環台，目前已經進入第12天，不過日前經過台北街頭時，被路人接二連三攔下來拍照就算了，甚至有人提出在路上唱生日快樂歌等特殊要求，讓她忍不住在鏡頭前流下崩潰痛哭，讓不少粉絲看了相當不捨。對此，企鵝妹也正式發出公告，表示未來只接受「拍照」以及「簽名」，其餘要求都不會再答應。
記者張嘉哲/綜合報導
企鵝妹因為不斷被民中攔下，行程有些許被耽誤，日前3日走在台北街頭時，卻被部分民眾要求進行特殊活動，其中有人請企鵝妹錄製生日祝福影片，拍攝時甚至大開閃光燈，還有民眾表示希望她能停下來跟自己拍照，他願意提供500元現金，讓企鵝妹事後委屈落淚表示「我不是猴子」。
對此，企鵝妹嚴正發出公告，「對於和我見面並支持我的人，我非常樂意與你拍照還有簽名，然而，有少數人提出的要求比拍照或是簽名更多，要求祝他生日快樂並唱歌或是跟他們的產品合照幫忙打廣告諸如此類，對於我來說要拒絕別人的要求或是直接說不真的很困難，因為我不想讓對方感到難過，但我也漸漸了解到我不可能滿足所有人的要求，而不只是拍照或是簽名這樣而已」。
「實況上我只有一個人，要在這麼多人面前環島和直播，我不可能每件事都處理得很好，對你來說可能只是一個簡單的要求，但對我來說可能是好幾百件」企鵝妹說「從現在開始我正式公告，之後我只接受拍照和簽名，我不再接受過多的要求了，所以如果大家能理解我，那我深表感激，對於之前有要求過多的人請大家不要去出征或是謾罵，因為他們並不知道這些事情會對我造成負擔，謝謝你們的體諒！再次感謝你們的支持。」公告曝光後，不少粉絲大力相挺，要求這些群眾不要再無理取鬧。