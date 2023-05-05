NBA季後賽／K湯進入「最佳版本」　Kerr：這種狀態下他手感會很燙

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Kerr透露今天賽前2小時，球隊得知Looney病了，所以這場可能無法出賽超過20分鐘，教練團最終也決定讓後者從替補出發，然後讓J.Green頂替其先發。「JaMychal提供我們場上更多空間。你也看到了，他今晚命中一些三分球，打得很積極、帶來一些運動能力，表現得很棒。」
過往勇士打小陣容時，習慣讓Draymond Green頂中鋒，讓更多後場球員上場，但今天選擇進攻模式比較單一的Green，Kerr坦承主要是考量湖人球員的身材高大，所以球隊需要一些體型和身體素質，「當Loon病了之後，我們想過其他可能，但最終選擇JaMychal，因為他一樣可以投三分，但我們得到了他的體型和運動能力，以及一些韌性。」
「我為Green感到驕傲，因為這對他來說是很艱難的一年，他因為一些不同的傷病，錯過了一些比賽；而當他健康時，也不在輪換當中。不過他仍然做好了準備，把握住了這次機會。」Kerr如此說道。
Thompson今晚三分球11投8中，得到30分，也是個人在季後賽第6次單場命中8記外線，Kerr直言：「這是最好版本的Klay，但他進入狀態時，他的投籃就會很棒，我們團隊今晚的射手發揮出色，我們三分球42投21中，這樣的投籃命中率，反映了我們得到了很好的機會，球員都在移動、把球轉移到正確的人手上。當這樣的情況發生，Klay的手感就會變得非常燙。」
勇士今晚創造了38次助攻，Kerr表示自己相信Thompson這樣出色的得分手，無論在什麼情況下都能命中投籃，但今晚贏球的關鍵是他們讓進攻端打得順暢：「不去單打或進行勉強出手；當所有人都這樣做時，Klay往往就會打得很順，今晚就是這樣。」
今晚Curry沒有出手太多，12投7中、得到20分，但傳出12次助攻，賽後有記者問Kerr更喜歡哪一個版本的Curry，對此後者笑說：「我喜歡勝利。這就是Steph美妙之處，他非常無私，願意不惜一切代價去贏得勝利。在對國王的第7戰中，他必須挺身而出；但他也知道自己不必每一晚都保持這種心態，今晚他滿足於扮演傳統的控球後衛，你知道12次助攻對於一名控衛來說是很棒的數據。」
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