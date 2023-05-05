氣溫破30度「多數人仍戴口罩出門」！她目睹喊不懂 眾點破3主因
自4月17日之後台灣已經「口罩解禁」，民眾在大眾運輸、公共場所不再強制佩戴口罩。不過有民眾觀察到，近期的天氣已經常出現30多度高溫，但大眾運輸上多數人卻還是戴著口罩，不禁疑惑「為了什麼？」而疑問提出後，各路鄉民隨即點出「3種主要考量」。
記者潘毅/綜合報導
原PO在論壇PTT上發文提出近期心中的疑惑「原本一直很期待口罩解禁，結果真的解禁後，坐大眾運輸還是看到大家還是都戴著，而且這幾天很悶很熱，大家也都還是有戴」。
明明已經沒有政策強制，再加上天氣情況已變，卻仍改變不了民眾戴口罩的習慣，這讓原PO不禁好奇「現在大家究竟是因為習慣或空氣問題，還是什麼原因，而繼續選擇戴好口罩呢？」
疑問隨即引來大量討論，多數人也認為主因有3種，第一是「容貌焦慮」，「已經戴口罩戴到有容貌焦慮+習慣在口罩下了」、「戴著口罩三年了，表情控制還要習慣一下」、「容貌焦慮，順便遮陽，至少臉頰斑可以少一點」。
第二則是「防範心理」，「就算不管新冠了，還有腸病毒等其他病菌存在」、「戴著口罩這兩年，真的有比較少生病」、「病毒還沒完全消失」；最後則是「隔絕異味與空汙」，「疫情前騎車就戴著防空汙了」、「夏天大眾運輸上，有些人的味道很可怕」、「過敏，疫情前就在戴了」、「疫情前就會戴活性碳口罩，防怪味道」。