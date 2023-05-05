幼兒園美女老師唱「挖呀挖呀挖」爆紅！直播1天賺200萬直接離職
網路的力量真的好強！日前中國大陸湖北武漢市的一位黃姓幼兒園女老師，在抖音上傳自己教唱童謠兒歌的影片，沒想到近期因為一段「挖呀挖呀挖」片段爆紅，觀看次數突破21億，黃老師爆紅之後嘗試開直播，第一天就收到200萬元斗內贊助，讓她果斷離職當網紅。
記者潘毅/綜合報導
綜合陸媒報導，黃老師外表十分有氣質，聲音也相當甜美。而她近期在抖音上傳自己教小朋友唱兒歌《小小花園》的過程，結果因為歌詞洗腦，加上黃老師帶動唱的畫面太過美，讓這段影片被瘋狂轉發，黃老師的抖音粉絲短短時間內衝破4百萬人追蹤，更被封為「挖呀挖老師」。
隨後黃老師在眾多網友期盼之下，決定嘗試開啟直播，與大家互動聊天，沒想到第一次開撥就吸引超過10萬名觀眾同時觀看，這些人更不斷贊助、斗內禮物，讓黃老師開播第一天就收穫近50萬人民幣（約新台幣220萬），讓她在直播中激動落淚「太高興了，播一天，收入就超過我10年工資，感謝各位大哥」。
據了解，目前在武漢當地的幼兒園老師月薪行情大約落在3000元人民幣（約1萬3310元新台幣），這收入的極大差距，也讓黃老師果斷離職，決定開始自己的直播生涯。