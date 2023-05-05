路上目擊「黑色獨角獸」遊覽車！整台只坐8乘客 驚人價碼曝光
隨著疫情解封後，許多民眾都安排旅遊行程，但針對國旅的部分，一直有不少民眾認為台灣的住宿、飲食等一些費用甚至比國外還貴。近期就有民眾分享，在路上看到一輛「黑色獨角獸」遊覽車行駛，而想要坐上去所需的金額曝光後，也引發熱議。
記者潘毅/綜合報導
一位民眾在臉書《爆廢公社》上貼出一張車輛正行駛高架道路上的照片，但是畫面中搶眼的，就是位於中央的「黑色獨角獸」遊覽車，而當他後續查詢後得知「坐上這台車在台灣玩，一個人至少要花上6萬元」，忍不住驚呼「這價位正常人都可以去日本了」。
貼文隨即引發討論，不少網友同樣感到困惑「好好奇上面究竟有多奢華」、「這台是什麼車上面有什麼配備有美女嗎？」、「感覺買的不是旅遊，而是尊榮感」、「原來別人說有錢人都不出國玩是真的」。
實際一查就能發現，這輛「黑色獨角獸」遊覽車名為「創新號」，就是主打奢華路線服務，業者在官網中透露，這台車砸下2000萬重金打造，把原本可以坐45人的遊覽車，改裝成只有8人頭等座艙以及2個隨扈坐椅，上面配備更是奢華，除了座位有按摩椅功能外，還有酒吧檯、高級音響等，所有配備與飲品都採用最頂級規格，車上還有服務人員，旅行期間客人全程無須動手，從餐飲、影音服務都有專人服務，但也因此要價不斐，包車一天約5萬元，搭配精緻旅遊行程2至3天，則每人旅費6至8萬。