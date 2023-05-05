企鵝妹無奈了！「2種情況」還被人找合照 嘆：我以為是常識
企鵝妹柳允進（윰찌니，Jinny）的徒步環台之旅越走越遠，但遇到的離奇事件也越來越多。3日晚間企鵝妹就因為被路人要求唱生日快樂歌，再加上聊天室網友加油添醋，讓她一度在鏡頭前情緒潰堤大喊「我不是猴子」。今（5）日中午企鵝妹到一處韓式烤肉店用餐時，又多次在吃飯時被要求上前合照，讓她忍不住在鏡頭上吐露心聲「我以為吃飯跟哭的時候不拍照是常識」。
記者潘毅/綜合報導
企鵝妹徒步之旅已經進入第11天，一路歷經各種波折，今（5）日預計要從板橋走到桃園，但中午企鵝妹在土城日月光廣場韓式烤肉吃到飽餐廳用餐，但在夾菜時，不斷被粉絲攔截要求拍照，讓她回到座位後忍不住在鏡頭上吐露心聲「我以為吃飯跟哭的時候不拍照是常識，但感覺一些人沒有這種常識」。
再回顧3日晚間，企鵝妹從北投走至台北車站的途中，被一位橘衣男子「阿旺」要求為自己唱生日快樂歌後，成為壓垮Jinny情緒的最後一條線，她忍不住在鏡頭前落淚，但眼眶泛紅之時，仍還有粉絲找上她拍照。
而企鵝妹在鏡頭前吐露之心聲，也引爆鄉民熱議，一派人不贊同「這就是成名的代價阿」、「不是賺到很多流量嗎」、「自己要拒絕人啊」；但多數人則表達贊同「代替那些人向您道歉，等吃完再拍是有多困難」、「就真的沒禮貌阿」、「遇到藝人也不會打擾人家吃飯吧」、「真的好想看她當面噴人，都妥協了」、「照理說真的是常識」。