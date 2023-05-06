信義房屋針對網媒不實新聞　追究法律責任

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該則新報導中指出，一對W姓夫妻2020年時委託信義房屋賣房，半年後該物件被轉售，價差達162萬元，質疑信義房屋配合投資客炒作房價。
但信義房屋表示，記者向信義房屋求證時提到，投訴人除了認為半年內轉手價差太大，還有提到「權狀面積在其不知情下多了3.67坪，質疑信義房屋蒙蔽客戶，未告知『陽台補登』申請的相關事宜。」而信義房屋也向媒體出示相關書面證據及Line對話截圖，澄清該客戶早在售屋前知悉陽台面積可以申請補登。
信義認為，《匯流新聞網》執意刊登該篇不實報導，刻意將關於「陽台補登」部分自原稿中刪除，僅留下關於「價差」的指控；一個物件若買賣面積不同，自然會造成價格差異，指控媒體刻意誤導讀者、提供扭曲不實的資訊。
信義也針對匯流新聞網最初收到的投訴內容，全部逐一回應。
第一，W姓夫妻與經紀人員在委託階段針對「陽台補登」事宜有Line對話紀錄為證，包括W姓夫妻明確詢問「權狀補陽台後約共幾坪？」經紀人員回覆「大約1-2坪，但需要地政機關補登後才可知道確坪數」，W姓夫妻還說「就是約20坪左右？」可見W姓夫妻明確知道陽台面積可以補登，且也並非信義房屋同仁告知「補登後面積約20坪」。
另外，不動產說明書內產權調查表、買賣契約特約，也都有賣方親筆簽名可為證據。不過，W姓夫妻當時選擇不進行補登，最後才會以18.39坪成交，此筆交易也有揭露在實價登錄網站。
其次，針對轉手價差部分，信義房屋說明，第一，W姓夫妻的物件是2020年6月19日成交，總價328萬、單價17.8萬，同年4月21日同巷、同坪數、同樓層物件（門牌號碼只差1號），成交價為290萬、單價15.8萬元，顯示W姓夫妻當時出售的價格並未低於市場行情；再者，所謂轉手價差，除了包括新屋主自行向地政機關申請陽台補登，權狀面積較大，且新屋主根據購屋時與W姓夫妻的約定，自行處理屋內漏水、壁癌等屋況，還重拉水電管線、並花費上百萬將原有老舊裝潢全部打掉重新裝潢，前後差異均有照片對比為證。
信義房屋主張，該案中的各項相關保存證據明確，也清楚對媒體說明，但媒體仍堅持將片面之詞撰寫報導並刊登，甚至刻意將陽台補登的部分自報導全文中隱匿不提。
加上今年4月18日，該媒體才因2021年刊登「信義房屋前員工任職期間買斷賺價差還做假合約向銀行超額詐貸遭判刑」新聞而敗訴，高院判決指出，該篇新聞查證成本甚低，上網透過司法院檢索系統即可查知，匯流新聞網未善盡善良管理人的注意義務。引爆信義房屋對新報導的不滿。
信義房屋表示，《匯流新聞網》自2018/2/15~2023/4/20期間，曾報導不動產交易相關負面新聞17則，全與信義房屋相關，對此信義房屋深感遺憾，並將追究相關法律責任。對此，《NOWnews》稍早透過e-mail及撥打電話聯繫，但截稿前都未能取得《匯流新聞網》回應。