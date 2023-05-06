上班通勤100公里！日做不到2H月領6萬 職業曝光眾暴動：爬也要去
夢幻工作三要素「錢多、事少、離家近」，不過卻有名網友分享發現中部一份離譜職缺，每天工作不到2小時，月休9到11天、輪班制，月薪可領5.5萬至6萬元，年終則會有10幾甚至20萬元，一年還會送4、5萬元的禮券，不過通勤距離來回約100公里，單程可能要花上30至40分鐘左右，好奇問「你們會去做嗎？」
記者徐銘穗/綜合報導
原PO昨（5）在臉書「匿名3公社」貼出該離譜職缺待遇與工作內容，引發網友熱議，紛紛留言說「醒醒啊！別睡了」、「讓我想到柬埔寨」、「都這個薪水了，幹嘛不租房子」、「這是在炫耀嗎？做啊，怎麼不做」、「你不要的話請給我」、「我要去應徵」、「如果是真的，半夜用爬的也要爬去」。不過，也有部分網友調侃，「做夢吧？夢裡可能會有這種工作」、「麻煩告訴我公司名稱、地址，不然我當是幻想文…」。
面對網友的質疑，原PO隨後補充，該職缺為一般傳統產業輪班作業員，「都做好幾年了，哪像詐騙集團？」缺點則是路程離家遠了一些。不少網友建議他，應該在公司附近找套房，否則車油錢和汽車保養費根本不划算；他接著回應，「租房也要三餐外食，還會空虛寂寞覺得冷」，表示因個人因素無法在外租房子，所以只好每天開車通勤。