傳奇實況主SivHD來台灣了！「第1感想」爆粗口 8千人笑：超真實
全球知名實況主SivHD昨（5）日抵達台灣了，並曬出與台籍女友的甜蜜合照，背景是台北人熟悉的捷運站，而他來台灣也在留言處幽默爆粗口說出「第1感想」，讓8千多名台灣網友按讚表示「超中肯」。
記者潘毅/綜合報導
荷蘭知名實況主SivHD在上月4日宣布要來台灣長住一段時間，因此發文找尋台北租屋處，但曾一度找不到「理想價格與條件」的物件，而尋屋任務歷時23天，終於在4月27日時Siv開心宣布，已經找到台北的公寓，準備與愛犬Haru從荷蘭搬來台灣，「感謝你們的幫助，因為有你們的幫忙，讓我們找到了完美的地方！」
而在昨（5）日晚間SivHD又更新近況，表示已經「在台灣著陸了」，同時曬出與台籍女友的甜蜜合照，閃翻眾人。而SivHD隨後也在留言處補充這次回來台灣的第1感想：「好熱啊，X」。
超級真實的心聲曝光後，獲得8千多名台灣網友按讚並笑稱「這幾天真的是很熱」、「這感想超真實」、「台味都跑出來了」、「這個對話非常台灣style!」、「有夠會選，挑在最熱的這幾天著陸XD」。
SivHD是《英雄聯盟》實況界的傳奇人物，早靠著5時光杖勒布朗等趣味玩法影片走紅，在Twitch直播平台累積了101.5萬追蹤粉絲，Youtube則有176萬訂閱者。2017年時，他更曾在台灣發展，當時在麻吉大哥黃立成創立《英雄聯盟》戰隊Machi E-Sports中擔任合夥人，之後也與台籍女友相識，雙方穩定交往至今。