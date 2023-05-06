神秘「黑色遊覽車」起底超狂！最新開團行程曝：玩2天噴5萬
奔馳在國道上神秘「黑色遊覽車」近日備受網友討論，內行人透露這是一輛奢華國旅的座車，最狂2天1夜的行程就要價6萬，甚至可以說是比出國費用還要昂貴。然而上官網仔細查看，最近該輛豪華遊覽車又有開2團準備出遊，其中日月潭2日遊就要價五萬元，搶攻頂尖客群。
記者張嘉哲/綜合報導
日前有網友拍下「黑色遊覽車」在國道行駛的模樣，隨後被起底該輛車的來歷，是被稱作移動式總統套房的「創新號」，是旅行社業者重金砸2000萬打造的「八人座頭等艙超級豪華遊覽車」，內裝是參考阿聯酋航空的規模來打造車內空間。
車上的設備有許多特色，除了座位有按摩椅功能外，還有酒吧檯、高級音響、全台首創椅背內嵌式個人平板電腦、隱藏式小化妝鏡等等，個人檯燈、拖鞋、抱枕、被毯和個人插座都是一樣沒少，所有配備與飲品都採用最頂級規格，車上還有服務人員，旅行期間客人全程無須動手，從餐飲、影音服務都有專人服務。
然而，仔細看旅遊業者官網，發現近日有開團的日月潭2日遊和花蓮2日遊的行程，其中日月潭2日遊行程包含入住涵碧樓、享用米其林餐點和包船下午茶，每人要價4萬9900元起，預訂者需要先付2萬元（含小費、不含行李小費）；至於花蓮2日遊則是入住七星潭水上明月海景渡假旅店、享用無菜單料理和天空之境沙灘，每人要價4萬5900元，費用幾乎都可以直接出國玩，讓不少網友大開眼界。