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「挖呀挖老師」爆紅！傳爽賺百萬閃離職被罵　創始者遭牽連急闢謠

▲最早發出「挖呀挖呀」影片的毛老師(桃子)慘遭誤會，困擾不已決定出面闢謠。（圖／桃子老師抖音）
▲最早發出「挖呀挖呀」影片的毛老師(桃子)慘遭誤會，困擾不已決定出面闢謠。（圖／桃子老師抖音）

記者潘毅/綜合報導

近期中國大陸抖音圈掀起一波「幼兒園老師」教唱童謠的風潮，一位湖北武漢幼兒園黃老師（花花）竄紅，之後第一次直播就狂收破200萬斗內，還傳出她決定離職專心做直播，但此消息也讓最早發出「挖呀挖呀」影片的毛老師(桃子)慘遭誤會，困擾不已決定出面闢謠。

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▲（圖／翻攝抖音）
▲一位湖北武漢幼兒園黃老師（花花）竄紅，之後第一次直播就狂收破200萬斗內。（圖／翻攝抖音）
日前在抖音上靠著一首《小小花園》兒歌爆紅的幼兒園黃姓老師（花花），外表十分有氣質，聲音也相當甜美，讓影片被瘋狂轉發，黃老師的抖音粉絲短短時間內衝破4百萬人追蹤，更被封為「挖呀挖老師」，隨後她也嘗試開啟直播第一天就收穫近50萬人民幣（約新台幣220萬），讓她在直播中激動落淚「太高興了，播一天，收入就超過我10年工資，感謝各位大哥」。隨後也有消息傳出，黃老師打算辭職專心做直播，而據《九派新聞》5日的報導，黃老師的兩位同事均也表示她並未辭職，本人也在直播上表示「從來沒有離職考慮」

▲黃老師第一次開直播，就賺超過200萬台幣，讓她果斷絕定辭去幼兒園工作。（圖／翻攝微博）
▲黃老師（花花）第一次開直播，就賺超過200萬台幣，更被傳出她果斷絕定辭去幼兒園工作。（圖／翻攝微博）
但這消息卻影響到另一位幼兒園毛姓老師（桃子），在微博上接連兩天發出澄清，「謝謝大家關注我喜歡我我真的沒有挖到一套房，最近的關注度比較高，還是很感謝大家對我的喜歡，我不排斥發布有關我內容的微博圖片及影片，但請大家對好人物我是桃子，謝謝大家」，並表示還有好幾十條教學調查還沒寫，言下之意是自己還沒辭去幼兒園工作。

▲「毛蔥小姐（桃子老師）」
▲桃子老師希望大家對好人物，自己則還沒打算辭掉幼兒園工作。（圖／翻攝微博）
據了解，最早在抖音上教唱《小小花園》的老師，其實是「毛蔥小姐（桃子老師）」，影片獲得900多萬人按讚，粉絲也有137萬人，但之後也竄出許多幼兒園老師同樣拍攝教唱影片，其中最紅的就是「音樂老師花開富貴(花花老師)」，第一次直播就收穫大量斗內，並被傳出要離職專心直播的也是花花，但卻有不少網友把兩人搞混，毛老師也遭受波及背負罵名，讓她也決定發文澄清。

▲（圖／翻攝抖音）
▲桃子老師與花花老師都有發出《小小花園》教唱影片，但若比較爆紅程度則是花花略勝一籌，而兩人同樣都沒有離職的計畫。（圖／翻攝抖音）

幼兒園美女老師唱「挖呀挖呀挖」爆紅！直播1天賺200萬直接離職

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