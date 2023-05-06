「挖呀挖老師」爆紅！傳爽賺百萬閃離職被罵 創始者遭牽連急闢謠
近期中國大陸抖音圈掀起一波「幼兒園老師」教唱童謠的風潮，一位湖北武漢幼兒園黃老師（花花）竄紅，之後第一次直播就狂收破200萬斗內，還傳出她決定離職專心做直播，但此消息也讓最早發出「挖呀挖呀」影片的毛老師(桃子)慘遭誤會，困擾不已決定出面闢謠。
記者潘毅/綜合報導
日前在抖音上靠著一首《小小花園》兒歌爆紅的幼兒園黃姓老師（花花），外表十分有氣質，聲音也相當甜美，讓影片被瘋狂轉發，黃老師的抖音粉絲短短時間內衝破4百萬人追蹤，更被封為「挖呀挖老師」，隨後她也嘗試開啟直播第一天就收穫近50萬人民幣（約新台幣220萬），讓她在直播中激動落淚「太高興了，播一天，收入就超過我10年工資，感謝各位大哥」。隨後也有消息傳出，黃老師打算辭職專心做直播，而據《九派新聞》5日的報導，黃老師的兩位同事均也表示她並未辭職，本人也在直播上表示「從來沒有離職考慮」。
但這消息卻影響到另一位幼兒園毛姓老師（桃子），在微博上接連兩天發出澄清，「謝謝大家關注我喜歡我我真的沒有挖到一套房，最近的關注度比較高，還是很感謝大家對我的喜歡，我不排斥發布有關我內容的微博圖片及影片，但請大家對好人物我是桃子，謝謝大家」，並表示還有好幾十條教學調查還沒寫，言下之意是自己還沒辭去幼兒園工作。
據了解，最早在抖音上教唱《小小花園》的老師，其實是「毛蔥小姐（桃子老師）」，影片獲得900多萬人按讚，粉絲也有137萬人，但之後也竄出許多幼兒園老師同樣拍攝教唱影片，其中最紅的就是「音樂老師花開富貴(花花老師)」，第一次直播就收穫大量斗內，並被傳出要離職專心直播的也是花花，但卻有不少網友把兩人搞混，毛老師也遭受波及背負罵名，讓她也決定發文澄清。