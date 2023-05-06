3億挺社會創新！星展攜台企推地方創生　漁港小村設共享辦公據點

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黃思翰說，星展在2014年即成立亞洲第一家專注陪伴社會企業發展的基金會，至今在亞洲更已支持逾800項社會創新計畫、投入約3億新台幣，其中台灣企業獲得超過新台幣5000萬的獎勵金，顯見台灣多元且豐沛的社會創新能量，星展也希望與中小企業一起創新。
不僅如此，黃思翰也提到，台灣社會企業發展的優勢，尤其在傳統與創新取得很好的平衡，台灣很多中小企業在2、3代接班後，以新思維推動永續同時，也透過創新翻轉營業模式，反倒新加坡很多年輕人為了發展追求創新，卻無形中失去文化傳統很可惜，星展銀行希望藉由「亞太社會創新高峰會」的交流平台，協助更多社會企業與國際社會創生生態圈接軌，持續推動社會創新，以實踐永續發展的關鍵力量。
其實，星展銀行也一直以實際行動力挺台灣社會企業，以創新實踐地方創生，共創永續，其中就包括積極推動台灣苦茶油文化的茶籽堂。茶籽堂從2016 開始與宜蘭朝陽社區的苦茶油農民簽訂契作合約，扶持當地的苦茶油種植，但因朝陽社區人口外流、老化日益嚴重，茶籽堂在2018年展開該社區的地方創生計畫，甚至從百貨走向土地，在當地成立首家以「土地」概念而生的店鋪，期望讓更多年輕世代願意返鄉，與地方有更強的連結，活化苦茶油的文化與社區。
星展銀行更提供3年300萬資金，支持打造創新的共享辦公空間「Naniwa House 1」，並找來新型態住居品牌Alife操刀，結合企業力量，改造社區老舊空間，企圖以創新方式翻轉年輕世代辦公及旅遊的方式，進而實踐透過異地辦公活化老化社區，打造地方創生典範。
契作農民之一的蘇阿嬤受訪時透露，自己本業仍是務農，7年前開始與茶籽堂合作，在原本荒廢的2甲地上種植苦茶油樹，3年前開始收成，並由茶籽堂保證收購，雖然採收的收入有限，但由於苦茶油樹可以生長百年，她希望當在外地工作的小孩想返鄉時，就可以傳承給他們。
星展銀行（台灣）集團推廣策略暨傳訊處負責人蘇怡文說，作為台灣深具指標性的社會企業，茶籽堂致力於發揚台灣苦茶油文化，並透過品牌活化及商業創新，達到循環經濟、社區改造的永續目的，成果令人驚豔，也因此成為2019年星展基金會獎勵計劃得主。未來星展也會繼續投入資金、金融方案、業師輔導及志工等資源，提供茶籽堂成長所需的資源。
茶籽堂創辦人趙文豪則透露，與朝陽社區的結緣起於當地信仰中心天后宮，當初他為了建立原料來源，開始走訪台灣各地，尋找適合的苦茶籽產區，2015年行經朝陽社區，發現當地不僅有種植苦茶油樹，還有許多荒廢農地，他更天后宮更抽到了一支吉籤，之後就與當地農民們簽下契作協議，朝陽社區也正式成為茶籽堂「苦茶油復興計畫」重要一環，並積極投入地方創生，他甚至把戶口都遷入朝陽社區。
對於設置共享辦公室空，趙文豪說，就是希望有更多人一起回到土地參與社區，並供輕量工作與優質住宿的環境，降低年輕世代回鄉貢獻所長的門檻，而透過「Naniwa House 1」共享辦公空間的成立，能吸引更多有志一同的單位與夥伴加入朝陽社區復興計畫，為當地帶來更多良善的循環。