星宇航空宣布全額退費！發睡袋睡成田機場　張國煒親赴現場致歉

星宇航班連環延誤！旅客氣炸　機票達人嘆：危機處理很有改進空間

▲星宇航空於日本成田機場航班連環延誤，民眾氣炸，董事長張國煒親赴現場致歉。「布萊N 機票達人」感嘆「這次星宇的危機處理真的有很大的改進空間」。。(圖／記者葉政勳攝)
▲星宇航空於日本成田機場航班連環延誤，民眾氣炸，董事長張國煒親赴現場致歉。「布萊N 機票達人」感嘆「這次星宇的危機處理真的有很大的改進空間」。。(圖／記者葉政勳攝)

記者蕭涵云/綜合報導

星宇航空日本成田機場航班昨（6）日連環延誤，董事長張國煒今（7）日清晨不但親赴現場致歉，將親自駕駛JX801航機返抵國門。在FB臉書粉專上擁有62萬粉絲追蹤的布萊N 機票達人，昨晚即關注此事件，引起不少民眾討論，甚至受影響的乘客也直接在留言處貼出最新進度、與現場情況，無奈最終飛機仍無法順利起飛，「布萊N 機票達人」除了透露據日本媒體報導，包含星宇在內有約有四架航班因怪風而無法順利於成田降落；但也感嘆「乘客跟星宇的機組人員真的是辛苦了，但說真的，這次星宇的危機處理真的有很大的改進空間」。

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星宇航空JX800航班昨（6）日原本預定於日本時間12時45分降落成田機場，受恐怖側風影響無法順利降落，重飛又轉降名古屋機場加油後，才在「3度重飛」後成功於19時52分順利著陸，引起民眾關注。雖延誤7小時，但不少民眾發現，「除了星宇，也有其他航空的好幾架班機重飛」，「側風真的很大！」還稱讚「機師反應快速」、「看畫面真的會嚇出冷汗」。

不料後續導致東京-台北從成田13:45起飛的JX801也不斷延遲，到後來再併入另一班原定16:10起飛的JX803；Delay又造成機組人員工作超時需替換組員；併班又遇延誤，種種調度之間，最終導致超過成田機場凌晨零點至6點的宵禁時間，所有飛機皆無法起飛。星宇於機上廣播宣布全額退費，並發放睡袋、飲水讓乘客於機場候機室過夜，董事長張國煒今晨親赴現場致歉，將親自駕駛JX801航機返抵國門，也宣布將針對受影響之旅客全額退費。

▲昨晚起便有不少受影響乘客，至「布萊N 機票達人」粉專分享現場情況。（圖／「布萊N 機票達人」授權翻攝FB）
▲昨晚起便有不少受影響乘客，至「布萊N 機票達人」粉專分享現場情況。（圖／「布萊N 機票達人」授權翻攝FB）
民眾對此事正反評價皆有，有人認為「平安最重要」、「因為氣候的問題被延誤，航空公司也很無奈」、「張董又這麼有誠意的處理全額退費！我繼續支持張董星宇航空」；但也有民眾表示「延誤是因為併班，結果搞到兩班的客人睡機場」、「來不及怎麼就沒讓旅客先退關去飯店住一晚？​​​​​​」、「聽說連剛開航的台北飛LA也因此取消」。

「布萊N 機票達人」除了透露據日本媒體報導，包含星宇在內有約有四架航班因怪風而無法順利於成田降落；但也感嘆「乘客跟星宇的機組人員真的是辛苦了，但說真的，這次星宇的危機處理真的有很大的改進空間」。

▲JX803乘客留言分享航班延遲現場情況。（圖／「布萊N 機票達人」授權翻攝FB）
▲JX803乘客留言分享航班延遲現場情況。（圖／「布萊N 機票達人」授權翻攝FB）
據了解，星宇航空嚴重延誤事件，JX803後因成田機場宵禁不得起飛，且航廈已經關閉致無法退關，業者只好發放睡袋、飲水讓乘客於機場候機室過夜。該事件更進一步導致昨日晚間飛洛杉磯航班也遭到排擠延誤，目前已被迫取消，152名旅客全數轉乘其他航班赴美。


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