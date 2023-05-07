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星宇航空引怒火！女空服員「被指頭飆罵」　機上混亂畫面流出

▲有民眾爆出機艙內的畫面，眾人圍著空服員飆罵。（圖／翻攝自臉書社團《星宇航空 討論區 STARLUX Airlines》）
▲有民眾爆出機艙內的畫面，眾人圍著空服員飆罵。（圖／翻攝自臉書社團《星宇航空 討論區 STARLUX Airlines》）

記者李惠婷/綜合報導

星宇航空JX800航班昨（6）日因日本成田機場恐怖側風一度無法降落，後又發生JX803航班因為併班出狀況導致全機無法起飛，最終發放睡袋讓乘客在候機室過夜的荒唐鬧劇。機上乘客貼出當時機艙內的畫面，只見群眾因長時間的延誤情緒失控，圍著空服員大聲咆嘯，要求座艙長出來處理，而女空服員只能面露抱歉的站在原地，不停低頭致歉，希望能平息眾人怒火。

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網友在臉書社團《星宇航空 討論區 STARLUX Airlines》分享當時班機內的畫面，多位民眾因不滿長時間的延誤爆怒，在機艙內對女空服員咆哮「真的很煩捏！我從中午等到現在」並不斷敲擊機艙內物品，發出碰碰碰的聲響。

另一名女子則指控：「真的很誇張，我還有耐心等，但你們發這什麼爛的三明治啊，皺皺巴巴的，還便利商店的啊」，一名男子也站出來嘲諷：「X的是什麼怪風啊？別家航空公司都可以飛，就你們不能飛是不是，你們的飛機比較小台？」

▲機艙內民眾情緒激昂，一邊拿著手機拍攝一邊對空服人員咆嘯。（圖／翻攝自臉書社團《星宇航空 討論區 STARLUX Airlines》）
▲機艙內民眾情緒激昂，一邊拿著手機拍攝一邊對空服人員咆嘯。（圖／翻攝自臉書社團《星宇航空 討論區 STARLUX Airlines》）
▲女空服員被圍在最中間，不停向群眾低頭致歉。（圖／翻攝自臉書社團《星宇航空 討論區 STARLUX Airlines》）
▲女空服員被圍在最中間，不停向群眾低頭致歉。（圖／翻攝自臉書社團《星宇航空 討論區 STARLUX Airlines》）
機艙內乘客情緒激昂，不少人舉著手機怒喊「叫座艙長出來」，也有人認為這樣喊叫無濟於事，大聲喊了句「吵死了」，不過並無法有效終止爭執。原PO分享出這段影片，認為「機組人員一直被開罵的跟什麼一樣，旅客真的沒必要這樣！」

文章發出後，部分網友也有些同情空服員的遭遇「消費者至上...也要有個限度...飛不飛關空服員啥事？」、「空服人員真的好辛苦」、「大聲吵鬧有糖吃？就算對的，旁觀者看到你在那邊吠也會認為你是有理變無理，還是訓練一下自己的EQ吧」、「空姐真的會有心理陰影…..關我何事…..」。

據悉，星宇航空JX800航班昨（6）日因日本成田機場恐怖側風無法順利降落，「3度重飛」才成功著陸，引起民眾關注。不料導致東京-台北從成田13:45起飛的JX801也不斷延遲，到後來再併入另一班原定16:10起飛的JX803；Delay又造成機組人員工作超時需替換組員；調度之間，最終導致超過成田機場凌晨零點至6點的宵禁時間，所有飛機皆無法起飛。

星宇於機上廣播宣布全額退費，並發放睡袋、飲水讓乘客於機場候機室過夜。引發民眾抱怨，董事長張國煒今（7）日清晨親赴現場致歉，據悉，星宇航空將針對受影響之旅客全額退費。

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