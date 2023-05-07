星宇航空引怒火！女空服員「被指頭飆罵」　機上混亂畫面流出

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另一名女子則指控：「真的很誇張，我還有耐心等，但你們發這什麼爛的三明治啊，皺皺巴巴的，還便利商店的啊」，一名男子也站出來嘲諷：「X的是什麼怪風啊？別家航空公司都可以飛，就你們不能飛是不是，你們的飛機比較小台？」
機艙內乘客情緒激昂，不少人舉著手機怒喊「叫座艙長出來」，也有人認為這樣喊叫無濟於事，大聲喊了句「吵死了」，不過並無法有效終止爭執。原PO分享出這段影片，認為「機組人員一直被開罵的跟什麼一樣，旅客真的沒必要這樣！」
文章發出後，部分網友也有些同情空服員的遭遇「消費者至上...也要有個限度...飛不飛關空服員啥事？」、「空服人員真的好辛苦」、「大聲吵鬧有糖吃？就算對的，旁觀者看到你在那邊吠也會認為你是有理變無理，還是訓練一下自己的EQ吧」、「空姐真的會有心理陰影…..關我何事…..」。
據悉，星宇航空JX800航班昨（6）日因日本成田機場恐怖側風無法順利降落，「3度重飛」才成功著陸，引起民眾關注。不料導致東京-台北從成田13:45起飛的JX801也不斷延遲，到後來再併入另一班原定16:10起飛的JX803；Delay又造成機組人員工作超時需替換組員；調度之間，最終導致超過成田機場凌晨零點至6點的宵禁時間，所有飛機皆無法起飛。
星宇於機上廣播宣布全額退費，並發放睡袋、飲水讓乘客於機場候機室過夜。引發民眾抱怨，董事長張國煒今（7）日清晨親赴現場致歉，據悉，星宇航空將針對受影響之旅客全額退費。