星宇航空喊全額退費！民眾揭「同行做法」：已是最高規格處理

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另一次是搭乘華航從檳城回台北的飛機，當時在不斷的延遲登機後宣布停止飛行，可是該航班是當天的最後一班，原PO及其同事隔天在台北有場重要會議，於是公司緊急連繫華航高層並施壓，最後才派出一台飛機接回他們，最終於隔日凌晨3點半抵達桃園機場。
第三次是搭長榮從台北飛上海的班機，當天因氣候狀況關閉機場，於是他們直接在機上苦等7個小時才起飛，且為了隨時準時起飛，機長宣布不能放乘客下機，也不能供應餐點。
最後一次則是搭乘高鐵從左營到台北，當時高鐵因颱風問題將最後一班車改為自由座，約有2,500個人同時坐上一班車，後續風雨越來越大，車子一度倒退，開到新竹時已過了4個小時，期間高鐵發放麵包和水給民眾，但眾人都用搶的，「整個過程像逃難一樣」，最後花了五個半小時抵達台北。
原PO表示已上四次經驗都沒有被退費，故認為星宇在此次事件採全額退費已是最高規格的處理方式，希望眾人可以少一些指責。
有些人認同原PO的想法，認為星宇已有盡力處理「三百多人 x $2萬，賠了要$700萬，很有誠意了」、「只能說大家都少換位思考，犯錯確實有，但航空公司也有他們的考量」。
有些人則認為「搞到兩個班機的人機場打地鋪還沒供餐，怎樣都說不過去，危機處理能力太差了」、「講真，把客人困在機上7個小時，然後讓下飛機睡在地板和睡袋，先不說時間損失，單就處理方式和體驗來說已經爛透。張董不是客人的老闆，客人沒義務要接受他的道歉」。