人妻連假在家顧小孩！看直播驚見「老公牽小三」　穿情侶鞋甜約會

星宇「降落3次失敗」急拉回！乘客機內狂抖祈禱：以為自己要去了

▲星宇航空JX800航班降落4次才成功，令乘客心有餘悸。（圖／取自星宇官方臉書）
▲星宇航空JX800航班降落4次才成功，令乘客心有餘悸。（圖／取自星宇官方臉書）

記者李惠婷/綜合報導

星宇航空JX800航班昨（6）日因日本成田機場恐怖側風一度無法降落，後又發生JX803航班因為併班出狀況導致全機無法起飛，最終發放睡袋讓乘客在候機室過夜的荒唐鬧劇。一名搭乘JX800的乘客分享當時經歷，該班機早上8時30分出發，原定在12點45分到達日本，可途中飛機多次降落失敗，導致機身大力晃動，就像在坐雲霄飛車一般，前前後後還經歷了四次，最終才於19點50幾分到達目的地，讓原PO直呼「活著真好！」

我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO於PTT發文，指出飛機前兩次降落失敗時，一旁的老婆差點因為恐慌症崩潰大叫，旁邊不認識的阿姨也抓著他的手臂說：「太恐怖了可以借我抓一下嗎？」接著機身瘋狂抖動，「我看螢幕好像都降到200公尺了，往窗外看也看到快擦到跑道」，接著機長又一個大回拉，讓他們瞬間體會到坐雲霄飛車時肚子癢癢的那種感覺，把他們嚇得手心瘋狂冒汗。

後續機長廣播，因為嘗試降落兩次都出現風切警告，於是決定轉去名古屋機場，民眾原以為會讓他們在此處下機，可卻把他們「關」在機艙內好幾個小時，直到下午6點多才終於起飛。待即將飛至成田機場，大家正慶幸可以解脫，沒想到第三次降落又失敗，「這時候我覺得機上大家都嚇爛了，因為這次外面很暗還更晃」。

▲原PO分享當時機艙內螢幕的畫面。（圖／截自PTT）
▲原PO分享當時機艙內螢幕的畫面。（圖／截自PTT）
當時機長又將飛機緊急拉回並往外飛去，飛了將近半小時後，終於來到最後一次降落，可這次卻「更刺激」，越接近跑道機身越晃，劇烈的抖動令全部乘客繃緊神經，終於在接觸陸地時爆出第一陣歡呼，不料飛機在跑道上又突然一陣左右狂晃，原PO形容自己當時「真的覺得要去了」，幸虧後續順利穩定下來，全機艙的人也再次爆出歡呼。

原PO表示這是一次非常恐怖的經歷，甚至比去富士急樂園中的設施還刺激、驚人，並表示機組人員非常辛苦，機長壓力大外，空服員們也努力地安撫群眾，話鋒一轉，他表示「但還是覺得星宇應變能力有點不足啦， 不知道張董會不會也給JX800旅客壓驚安慰」。

這篇「搭機驚魂」發布後，引起不少人的迴響，眾人安慰「平安沒事就好」、「風切這麼刺激... 平安就好」、「這如果我帶我媽出去，感覺她在名古屋就要跳機吧」、「看了覺得好恐怖 尤其我這種本來就恐懼搭飛機的人」、「機師判斷以安全為準也是好事，只是後面...」、「好可怕QQ光看文字敘述就覺得可怕」。

星宇航空引怒火！女空服員「被指頭飆罵」　機上混亂畫面流出

星宇航空害乘客睡機場！專家曝「調度致命傷」：與天氣無關

星宇航空精品變驚品！幫媽訂JX801航班她自責：要吃藥才討到水喝

星宇航空乘客睡機場！消基會：支持賠到底　籲旅客「做1事」自保

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀