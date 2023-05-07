星宇「降落3次失敗」急拉回！乘客機內狂抖祈禱：以為自己要去了

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後續機長廣播，因為嘗試降落兩次都出現風切警告，於是決定轉去名古屋機場，民眾原以為會讓他們在此處下機，可卻把他們「關」在機艙內好幾個小時，直到下午6點多才終於起飛。待即將飛至成田機場，大家正慶幸可以解脫，沒想到第三次降落又失敗，「這時候我覺得機上大家都嚇爛了，因為這次外面很暗還更晃」。
當時機長又將飛機緊急拉回並往外飛去，飛了將近半小時後，終於來到最後一次降落，可這次卻「更刺激」，越接近跑道機身越晃，劇烈的抖動令全部乘客繃緊神經，終於在接觸陸地時爆出第一陣歡呼，不料飛機在跑道上又突然一陣左右狂晃，原PO形容自己當時「真的覺得要去了」，幸虧後續順利穩定下來，全機艙的人也再次爆出歡呼。
原PO表示這是一次非常恐怖的經歷，甚至比去富士急樂園中的設施還刺激、驚人，並表示機組人員非常辛苦，機長壓力大外，空服員們也努力地安撫群眾，話鋒一轉，他表示「但還是覺得星宇應變能力有點不足啦， 不知道張董會不會也給JX800旅客壓驚安慰」。
這篇「搭機驚魂」發布後，引起不少人的迴響，眾人安慰「平安沒事就好」、「風切這麼刺激... 平安就好」、「這如果我帶我媽出去，感覺她在名古屋就要跳機吧」、「看了覺得好恐怖 尤其我這種本來就恐懼搭飛機的人」、「機師判斷以安全為準也是好事，只是後面...」、「好可怕QQ光看文字敘述就覺得可怕」。