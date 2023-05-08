房市／她21年通勤5萬公里！代書轉房仲顧家庭　感動買方原價買

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人生地不熟的湯淑玲，在台北天母地區重新經營商圈仍有難度，剛入行時，數位工具仍不普及，要頻繁到地政事務所調地籍資料，所幸有信義房屋精實專業的教育訓練、學長姊專業的教導，讓她沉浸「先義後利」的企業文化，而曾任代書的專業知識，也讓她獲得天母地區高資產客戶的青睞。
為了兼顧家庭，湯淑玲每天客運轉捷運通勤，一早6點出門，晚上11點回家「看到孩子的睡臉也好」，雖然忙碌，她與孩子寫「共同日記」，每當拖著疲累身軀回家，看到筆記本上寫的「媽媽辛苦了」或是稚嫩筆跡寫著學校大小事，讓她備感幸福。
休假常常在洽談，辛苦孩子都看在眼裡，假日兒子會幫忙打理家務，湯淑玲一有空就煮孩子們愛吃的咖哩飯、燉牛肉，用料理表達她的愛，隨著孩子大了，他們也會貼心地等她晚歸，表達對彼此的重視與關懷。
湯淑玲說，起初當業務為了生計，但現今她真心喜歡這份工作，提供自己的專業，解決客戶在房地產、稅務或資產規劃的問題、幫助客戶完成家業夢想，每天都在認識人、被認識、被信任的過程中，找到自己的存在價值。
不僅如此，湯淑玲認為，服務過程中，客戶帶給她的感動更多，曾有買方是上市公司副總，為人嚴謹、講究細節，她為買方代尋一個適合物件，但屋主為繼承所得，所有權人眾多，溝通十分困難，洽談一個多月後，好不容易溝通至屋主的底價，但賣方突然反悔不願意簽收，這時她突然昏迷，因靜脈血管瘤住院開了2次腦部手術。
休息了1個月後，她請店長協助持續向賣方溝通價格，她的買方在探病時，看到她生了大病還如此掛心服務，直接表示願以賣方開價購買，讓她很感動，後續也介紹許多客戶給她，也驗證了「高端客戶除了需要專業服務，持續的貼心也會感動他們」。
三個子女與媽媽是她一路走來的動力，湯淑玲因腦部陸續動了4次大手術，每次手術前都得留下遺書，因為「手術結束後，不知道會不會醒」，孩子也都堅強珍惜的說，「有機會要再當你的小孩」，因此，也影響她的人生觀更豁達，更珍惜與家人、客戶之間的情份。
湯淑玲說，各行業都有辛苦之處，她很喜歡房仲工作，而挫折也是工作的一部分，坦然面對就好，例如遇到客戶申訴就去面對，好好的傾聽、探索、面對與處理問題，一路樂觀面對，也讓她獲得客戶肯定，並因盡心服務獲得傑出不動產經紀人。