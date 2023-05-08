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房市／她21年通勤5萬公里！代書轉房仲顧家庭　感動買方原價買

▲信義房屋天母東路店專案經理湯淑玲（左）加入信義房屋21年，桃園到台北兩地通勤。（圖／資料照片）
▲信義房屋天母東路店專案經理湯淑玲（左）加入信義房屋21年，桃園到台北兩地通勤。（圖／資料照片）

家庭消費中心/綜合報導

信義房屋天母東路店專案經理湯淑玲32歲時家中遭逢變故，為了改善家計，從代書轉行當房仲，將3幼兒託付給媽媽照顧，開啟了21年來5萬5千公里的桃園台北通勤路；一路走來，歷經4次開腦手術，深感人生無常，她更珍惜與家人相處的時光、感謝客戶的信任與託付，用心服務獲台北市不動產仲介經紀商業同業公會頒發第十七屆傑出不動產經紀人。

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湯淑玲出生於桃園龍潭農村，自海洋大學航運管理學系畢業後，選擇收入穩定的代書工作，8年期間奠基房地產專業知識與細心的工作態度；在她32歲那年，家中遭逢變故，為了改善家計，她轉職加入信義房屋，留下3歲、2歲、1歲的幼兒由媽媽照顧。

人生地不熟的湯淑玲，在台北天母地區重新經營商圈仍有難度，剛入行時，數位工具仍不普及，要頻繁到地政事務所調地籍資料，所幸有信義房屋精實專業的教育訓練、學長姊專業的教導，讓她沉浸「先義後利」的企業文化，而曾任代書的專業知識，也讓她獲得天母地區高資產客戶的青睞。

為了兼顧家庭，湯淑玲每天客運轉捷運通勤，一早6點出門，晚上11點回家「看到孩子的睡臉也好」，雖然忙碌，她與孩子寫「共同日記」，每當拖著疲累身軀回家，看到筆記本上寫的「媽媽辛苦了」或是稚嫩筆跡寫著學校大小事，讓她備感幸福。

休假常常在洽談，辛苦孩子都看在眼裡，假日兒子會幫忙打理家務，湯淑玲一有空就煮孩子們愛吃的咖哩飯、燉牛肉，用料理表達她的愛，隨著孩子大了，他們也會貼心地等她晚歸，表達對彼此的重視與關懷。

湯淑玲說，起初當業務為了生計，但現今她真心喜歡這份工作，提供自己的專業，解決客戶在房地產、稅務或資產規劃的問題、幫助客戶完成家業夢想，每天都在認識人、被認識、被信任的過程中，找到自己的存在價值。

不僅如此，湯淑玲認為，服務過程中，客戶帶給她的感動更多，曾有買方是上市公司副總，為人嚴謹、講究細節，她為買方代尋一個適合物件，但屋主為繼承所得，所有權人眾多，溝通十分困難，洽談一個多月後，好不容易溝通至屋主的底價，但賣方突然反悔不願意簽收，這時她突然昏迷，因靜脈血管瘤住院開了2次腦部手術。

休息了1個月後，她請店長協助持續向賣方溝通價格，她的買方在探病時，看到她生了大病還如此掛心服務，直接表示願以賣方開價購買，讓她很感動，後續也介紹許多客戶給她，也驗證了「高端客戶除了需要專業服務，持續的貼心也會感動他們」。

三個子女與媽媽是她一路走來的動力，湯淑玲因腦部陸續動了4次大手術，每次手術前都得留下遺書，因為「手術結束後，不知道會不會醒」，孩子也都堅強珍惜的說，「有機會要再當你的小孩」，因此，也影響她的人生觀更豁達，更珍惜與家人、客戶之間的情份。

湯淑玲說，各行業都有辛苦之處，她很喜歡房仲工作，而挫折也是工作的一部分，坦然面對就好，例如遇到客戶申訴就去面對，好好的傾聽、探索、面對與處理問題，一路樂觀面對，也讓她獲得客戶肯定，並因盡心服務獲得傑出不動產經紀人。

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