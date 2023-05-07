NBA季後賽／湖人改用Reaves主防　Curry：他們在擋拆中不再夾擊我

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Kerr提到，在例行賽面對艱難處境時更好調整，但是季後賽的氛圍不一樣，尤其是在客場比賽時，主場球迷會對你施加很大的壓力，一切糟糕的表現都會遭到放大，因此低潮可能被延長成更長的時間。
在這場大敗之後，勇士又處於系列賽落後，賽後休息室中大家都很失望，但Kerr表示自己相信球隊的調整能力，認為他們可以在G4於客場中做出反彈，只是在一些方面必須表現更好。
Curry則表示，第二節時球隊在進攻時，溝通上有些不順暢，湖人在轉換快攻中製造了一些犯規，並從中獲得分數。他說，「我對球隊的能力很有信心，我相信我們能做出回應。」
湖人這一場用Austin Reaves去防守Curry，與前兩場用Jarred Vanderbilt主防不太一樣，對此Curry表示這確實感覺到湖人防守策略上和第2戰不同，「他們看起來想複製第一場的贏球方式，他們遇擋拆沒有夾擊(Trap)、從而讓我們在後方4打3，而你知道他們內線有很出色的運動能力，這是他們的強項，並以此保護禁區。我們必須作為一個整體更好的完成投籃，通過轉移球製造更好的機會。」
Curry說，關鍵在於球隊怎麼樣保持好表現，就像他們本場比賽首節那樣打出理想的內容，他不是很擔心這些調整。至於對此役兩隊在罰球數上的巨大差距，他則表示不該被這些影響，因為這就是系列賽會遇到的考驗。
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